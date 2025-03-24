В Новосибирске ликвидируют пять муниципальных учреждений дорожного комплекса

Комиссия по административной реформе мэрии Новосибирска приняла решение о реорганизации и слиянии муниципальных предприятий и учреждений — МКУ «УДС», МБУ «ГЦОДД», МКУ«УЗТИИС», МКУ «Гормост» и МП «МетроМир». Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Полномочия и обязанности этих предприятий будут распределены между:

единой службой заказчика, которая станет уполномоченным владельцем всех автодорог в границах Новосибирска (и единственным центром принятия решений по осуществлению дорожной деятельности). В нее войдут МП «Метро МиР» и МКУ «УДС». До завершения реализации уже начатых проектов МКУ «УЗТИИС» останется самостоятельным учреждением, но позже вольётся в состав учреждения в качестве его структурного подразделения.

службой единого подрядчика, которая будет эксплуатировать инженерные сети. В его состав войдут МБУ «ГЦОДД» и МКУ «Гормост».

— Изменения позволят оптимизировать функции предприятий и более эффективно использовать ресурсы муниципалитета. В в дорожно-благоустроительном комплексе будет внедрен принцип «одного окна», сокращены дублирующие функции, проведена оптимизация расходов, система станет более прозрачной и централизованной, —подчеркнул Максим Кудрявцев.

По его словам, реорганизация будет проведена в этом году.

Напомним, самая сложная ситуация из перечисленных предприятий в МП «МетроМир». С 2022 года в отношении прежнего руководителя «Метро МиР» Александра Мысика были возбуждены несколько уголовных дел. В сентябре 2023 компанию уличили в загрязнении Оби. В ноябре «Метро МиР» обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске, а сотрудников компании — в хищении бюджетных средств. В январе 2024-го стало известно, что подрядчик хочет обанкротить МП. В середине мая мэрия Новосибирска, в лице департамента транспорта, обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском на 48 млн рублей к «МетроМиР». В марте 2024 УФАС потребовало реорганизовать МП «Метро МиР». В июне мэрия Новосибирска сообщила, что предоставит субсидию муниципальному предприятию «МетроМиР» на восстановление платежеспособности. По данным сервиса Контур Фокус, выручка предприятия в 2023 году составила 780,9 млн, рублей (+ 5%), чистая прибыль — 4,7 млн. Компания является ответчиком по 83 делам, открытым в течение года, на общую сумму 564 млн рублей.

МКУ «Гормост» занимается строительством мостов и тоннелей. Финансовые результаты деятельности не раскрываются. По данным сервиса Контур Фокус, компания является ответчиком по 17 делам на 497 млн рублей. В декабре 2024 на экс-директора МКУ «Гормост» возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что за три года в МКУ «Гормост» постоянно менялись руководители.

Финансовые результаты МБУ «ГЦОДД» также не раскрываются. Компания является ответчиком по 10 делам на 3,6 млн рублей, которые открыты за год. Напомним, в июне 2024 года новосибирский УФАС возбудил дело о нарушении МБУ «Городской центр организации дорожного движения» антимонопольного законодательства. Ведомство оспаривает тариф, установленный муниципальным предприятием по предоставлению мест крепления волоконно-оптических линий связи на опорах сетей наружного освещения. В феврале 2025 у прокуратуры возникли вопросы по установке остановочных павильонов. Кроме того, уже полгода в городе не может стабилизироваться ситуация с камерами видеонаблюдения, которые с 1 сентября 20-24 года необходимо устанавливать по новым правилам. Компания также ведет работу по установке в городе интеллектуальной транспортной системы и инновационных светофоров.

МКУ «УЗТИИС» выполняет функции заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Финансовые показатели не раскрываются. МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» создано летом 2024 года. Предполагалось, что оно может заменить «Метро МиР». Курирует развитие метрополитена.

МКУ «УДС» курирует проектирование, строительство и содержание дорог в Новосибирске. В связи с организационно-штатными изменениями в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Управление дорожного строительства» в сентябре текущего года создан отдел содержания автомобильных дорог. Наряду с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и администрациями районов (округа по районам) он будет осуществлять оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения в границах города.

Напомним, в начале марта департамент дорожно-благоустроительного комплекса разделили на две структурные единицы. Дорожный возглавил общественник.

Ранее редакция сообщала о приватизации нескольких муниципальных предприятий Новосибирска.