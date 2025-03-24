Рекламодателям

В Новосибирске ликвидируют пять муниципальных учреждений дорожного комплекса

  • 24/03/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске ликвидируют пять муниципальных учреждений дорожного комплекса
Их полномочия будут перераспределены между двумя структурами

Комиссия по административной реформе мэрии Новосибирска приняла решение о реорганизации и слиянии муниципальных предприятий и учреждений — МКУ «УДС»,  МБУ «ГЦОДД», МКУ«УЗТИИС», МКУ «Гормост» и МП «МетроМир». Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Полномочия и обязанности этих предприятий будут распределены между:

  • единой службой заказчика, которая станет уполномоченным владельцем всех автодорог в границах Новосибирска (и единственным центром принятия решений по осуществлению дорожной деятельности). В нее войдут МП «Метро МиР» и МКУ «УДС». До завершения реализации уже начатых проектов МКУ «УЗТИИС» останется самостоятельным учреждением, но позже вольётся в состав учреждения в качестве его структурного подразделения.
  • службой единого подрядчика, которая будет эксплуатировать инженерные сети. В его состав войдут МБУ «ГЦОДД» и МКУ «Гормост».

— Изменения позволят оптимизировать функции предприятий и более эффективно использовать ресурсы муниципалитета. В в дорожно-благоустроительном комплексе будет внедрен принцип «одного окна», сокращены дублирующие функции, проведена оптимизация расходов, система станет более прозрачной и централизованной, —подчеркнул Максим Кудрявцев.

По его словам, реорганизация будет проведена в этом году.

Напомним, самая сложная ситуация из перечисленных предприятий в МП «МетроМир». С 2022 года в отношении прежнего руководителя «Метро МиР» Александра Мысика были возбуждены несколько уголовных дел. В сентябре 2023 компанию уличили в загрязнении Оби. В ноябре «Метро МиР»  обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске, а сотрудников компании — в хищении бюджетных средств.  В январе 2024-го стало известно, что подрядчик хочет обанкротить МП. В середине мая мэрия Новосибирска, в лице департамента транспорта, обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском на 48 млн рублей к «МетроМиР». В марте 2024 УФАС потребовало реорганизовать МП «Метро МиР». В июне мэрия Новосибирска сообщила, что предоставит субсидию муниципальному предприятию «МетроМиР» на восстановление платежеспособности. По данным сервиса Контур Фокус, выручка предприятия в 2023 году составила 780,9 млн, рублей (+ 5%), чистая прибыль — 4,7 млн. Компания является ответчиком по 83 делам, открытым в течение года, на общую сумму 564 млн рублей.

МКУ «Гормост» занимается строительством мостов и тоннелей. Финансовые результаты деятельности не раскрываются. По данным сервиса Контур Фокус, компания является ответчиком по 17 делам на 497 млн рублей. В декабре 2024 на экс-директора МКУ «Гормост» возбуждено уголовное дело.  Стоит отметить, что за три года в МКУ «Гормост» постоянно менялись руководители.

Финансовые результаты МБУ «ГЦОДД» также не раскрываются. Компания является ответчиком по 10 делам на 3,6 млн рублей, которые открыты за год. Напомним, в июне 2024 года новосибирский УФАС возбудил дело о нарушении МБУ «Городской центр организации дорожного движения» антимонопольного законодательства. Ведомство оспаривает тариф, установленный муниципальным предприятием по предоставлению мест крепления волоконно-оптических линий связи на опорах сетей наружного освещения. В феврале 2025 у прокуратуры возникли вопросы по установке остановочных павильонов. Кроме того, уже полгода в городе не может стабилизироваться ситуация с камерами видеонаблюдения, которые с 1 сентября 20-24 года необходимо устанавливать по новым правилам.  Компания также ведет работу по установке в городе интеллектуальной транспортной системы и инновационных светофоров.

МКУ «УЗТИИС» выполняет функции заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Финансовые показатели не раскрываются. МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» создано летом 2024 года. Предполагалось, что оно может заменить «Метро МиР».  Курирует развитие метрополитена.

МКУ «УДС» курирует проектирование, строительство и содержание дорог в Новосибирске. В связи с организационно-штатными изменениями в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Управление дорожного строительства» в сентябре текущего года создан отдел содержания автомобильных дорог. Наряду с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и администрациями районов (округа по районам) он будет осуществлять оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения в границах города.

Напомним, в начале марта департамент дорожно-благоустроительного комплекса разделили на две структурные единицы. Дорожный возглавил общественник.

Ранее редакция сообщала о приватизации нескольких муниципальных предприятий Новосибирска. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

992

Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : реорганизация муниципальные предприятия


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Кузнецов, новосибирский бизнесмен, девелопер и инвестор

Игорь Кузнецов рассказал о рисках взаимодействия с китайскими инвесторами

Новосибирского бизнесмена один такой проект довел до уголовного дела
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Госдума отклонила проект экзамена для мигрантов в такси
24/03/25 16:30
Общество
Антенну для борьбы с БПЛА создают в Новосибирске
24/03/25 16:00
Наука
Налог на прибыль не оправдывает надежды бюджета Новосибирской области
24/03/25 15:00
Бизнес Власть Финансы
Мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт
24/03/25 14:50
Финансы
Фестивали, выставки, концерты: главные культурные события 2025 в НСО
24/03/25 14:25
Власть
Новосибирского предпринимателя осудили за мошенничество с землей
24/03/25 14:00
Право&Порядок
В Новосибирской области талые воды затопили 18 участков и дом
24/03/25 13:30
Общество
Набор первоклассников в Новосибирске в этом году сократится до 20 тысяч
24/03/25 13:00
Власть Образование Общество
Новосибирцам рассказали, стоит ли покупать путевки в охваченную протестами страну
24/03/25 12:30
Общество
Первая в стране: сибирский предприниматель зарегистрировала бизнес в банковском приложении
24/03/25 12:10
Бизнес
Игорь Кузнецов рассказал о рисках взаимодействия с китайскими инвесторами
24/03/25 11:30
Бизнес
В Новосибирске ликвидируют пять муниципальных учреждений дорожного комплекса
24/03/25 11:00
Власть Город
Генеральную схему развития новосибирского метро изменят за 205 млн рублей
24/03/25 10:30
Город Транспорт
Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за отказ в перевозке пассажиров
24/03/25 9:07
Бизнес
Дороги Новосибирской области заливает из-за паводка
24/03/25 8:29
Общество
Новосибирские ученые доказали противораковые свойства брокколи
23/03/25 18:00
Наука
Жители Новосибирска отсудили 300 тысяч из-за плохой уборки снега в 2024 году
23/03/25 17:00
Общество
Похолодание придет в начале следующей недели в Новосибирске
23/03/25 16:00
Общество
В Томске создадут кластер микроэлектроники и беспилотных технологий
23/03/25 15:00
Наука
Офис экс-подрядчика «Спортивной» в Новосибирске требуют выставить на торги
23/03/25 14:00
Право&Порядок
Популярное
Орнитолог Яновский объяснил загадку яиц с двойным желтком
24/03/25 12:00
Число жалоб на крыс в Новосибирске за год увеличилось вдвое
21/03/25 18:30
Мастер кукол из Новосибирска зарабатывает больше 150 тысяч рублей
21/03/25 17:30
Каждый год более 500 бездомных собак отлавливают в Новосибирске
20/03/25 19:00
Диггер рассказал о страшных находках в подземельях Новосибирска
20/03/25 17:45
При ДТП под Новосибирском разлилась опасная жидкость
19/03/25 16:30
Новости компаний
Банк Уралсиб получил награды премии «Хрустальная гарнитура»
24/03/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке
21/03/25 11:08
Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  
19/03/25 13:24
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска
18/03/25 9:00
Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом
13/03/25 11:38
Новосибирские энергетики отремонтируют почти 400 трансформаторных подстанций
12/03/25 16:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска