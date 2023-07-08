В Новосибирске объявили конкурс на проектирование и установку светофоров с дистанционным контролем

В Новосибирске объявлен конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ по проектированию и строительству светофорных объектов серии Т7. Стартовая цена контракта — 6,8 млн рублей. Заказчик — МБУ «Городской центр организации дорожного движения». Срок исполнения до 30 ноября 2023 года.

Судя по тендерной документации, предметом контракта является выполнение работ по проектированию и строительству светофорных объектов на следующих улицах:

ул. Петухова, 95/2 на проезде между домами ул. Петухова, 97 и Петухова, 99/1(Д/с №53

ул. Кудряшевская, 6а,(СОШ 50, СОШ129, ИЭЛ, Аникин А.Г.) Хилокское кольцо

ул. Есенина, 51 (МБУ ДО Галактика Калейдоскоп)

ул. М. Немыткина, 8 (ДОУ №77 (между домами №8 и №5 по ул. М. Немыткина)

ул. Забалуева, 5б (ООТ ж/м Троллейный (через ул. Связистов))

ул. Д.Бедного-ул. Селезнева (Гимназия №13)

ул. Александра Невского, 7

При этом в документах подчеркивается, что все светофоры должны быть подключены к автоматизированной системе мониторинга и контроля состояния (по gsm-каналу). У светофоров должна быть функция осуществления круглосуточного двухстороннего обмена информацией с диспетчерским пультом по каналам связи GPS/GPRS, приём команд управления и по двухпроводной линии связи управление подключёнными к нему светофорами. Гарантийный срок нормальной эксплуатации светофорного оборудования — 5 лет.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирским водителям приходится самим регулировать движение на улицах при сломанных светофорах.