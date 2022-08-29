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В Новосибирске объявили конкурс на создание мусоросортировочного комплекса в Болотном

  • 29/08/2022, 15:33
Утилизация мусора
Стартовая цена объекта по утилизации мусора составляет 141 млн. рублей.

Министерство ЖКХ Новосибирской области объявило конкурс по выбору подрядчикаа, который займется строительством мусоросортировочного комплекса в Болотнинском районе региона.

— В регионе продолжается работа по созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. Один из современных объектов в сфере обращения с отходами —мусоросортировочный комплекс — будет создан в Болотнинском районе. В настоящее время объявлен конкурс на право строительства и эксплуатации данного объекта, —говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.

Новый современный мусоросортировочный комплекс — наиболее оптимальное решение для повышения экологической безопасности утилизации мусора, заявляют в ведомстве. Высокотехнологичное оборудование позволит значительно сократить массу и объемы захоронения твердых коммунальных отходов, а также обеспечит максимальное удобство при обслуживании.

— Общая стоимость объекта составит 141 млн рублей, 70 млн будет профинансировано за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, 71 млн должны составить средства инвестора. Мы рассчитываем на активное участие профильных коммерческих организаций в этом конкурсе, — прокомментировал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Создание полигона ТКО с мусоросортировочной линией в Болотнинском районе запланировано территориальной схемой обращения с отходами региона. Проектно-сметная документация на объект разработана в 2014 году, получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы. Предполагаемая мощность объекта — 15 тыс. тонн в год.

В конкурсе может принять участие индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договор о совместной деятельности) два или более указанных юридических лица. Участник конкурса (заявитель) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам конкурса Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», конкурсной документацией и концессионным соглашением. Заявки принимаются до 9 сентября.

Напомним, правительство региона сообщало, что в области будут созданы шесть мусоросортировочных комплексов в таких районах, как: Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском и Новосибирском (два объекта). Подготовка проектов концессионных соглашений, формирование финансовых моделей проектов и условий концессионных соглашений должно завершиться к концу марта 2022 года. Строительство самих объектов по утилизации мусора запланировано на 2023-2024 годы.

 

Ранее редакция рассказывала, что область готовится к второй попытке объявить конкурс по выбору концессионера на создание мусорных полигонов в районе Новосибирска. 

Иллюстрация с официального сайта ЖКХ и энергетики Новосибирска в «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора мусоросортировочный комплекс


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