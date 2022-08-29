Что грозит застройщику ледовой арены за простой?

Решением Арбитражного суда Новосибирской области отказано в удовлетворении иска ГКУ «Арена» к ООО «Элинальфа», о чём сообщается на сайте суда. Как сообщает «Коммерсант», в исках речь шла о выплате пени по госконтрактам.

— Ответчик должен был представить «подробный анализ фактических обстоятельств, препятствующих выполнению работ (относительно этапов, поименованных в исковом заявлении; представить подтверждающие документы: письма, акты, журналы ведения работ, иное)», — передаёт издание со ссылкой на материалы дела.

Напомним, что ООО «Элинальфа» осуществляет строительство ледового дворца в Новосибирске. Как сообщали в генпрокуратуре по итогам проверки исполнения региональным Минстроем законодательства при строительстве объекта, дата окончания работ с конца августа 2022 года отодвигается на ноябрь. По состоянию на 1 июня готовность объекта составляет 69,4%. Работы реализуются с отставанием от предусмотренных контрактами графиков на 90 дней. Генеральным подрядчиком на 24 мая 2022 года предъявлены к оплате выполненные работы на сумму 3,7 млрд рублей, что составляет лишь 31% от общей стоимости заключенных контрактов.

Как уже ранее сообщалось, ход строительства ледовой арены в Новосибирске не раз становился поводом для критики региональной исполнительной власти как со стороны прокуратуры, так и со стороны чиновников власти федеральной. По неофицальной информации, это стало основной причиной ухода в отставку в конце 2021 года теперь уже бывшего главы регионального Минстроя Ивана Шмидта, преемник которого до сих пор не назначен.

— Ровно год назад на этой площадке нам было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года, — напомнил Чернышенко. — На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены — не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и завышение сметы! Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии не принимается.

Последний раз с критикой хода работ выступил на прошлой неделе заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, потребовавший заодно проверки причин удорожания строительных работ.

Строительство ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Объект общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

Ранее редакция сообщала, как в регионах Сибири затягивается строительство объектов социальной инфраструктуры.