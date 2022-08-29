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Что грозит застройщику ледовой арены за простой?

  • 29/08/2022, 15:48
Автор:
Ледовая арена
Суд отказал ГКУ «Арена» в удовлетворении исков более чем на 17 млн руб.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области отказано в удовлетворении иска ГКУ «Арена» к ООО «Элинальфа», о чём сообщается на сайте суда. Как сообщает «Коммерсант», в исках речь шла о выплате пени по госконтрактам.

Ответчик должен был представить «подробный анализ фактических обстоятельств, препятствующих выполнению работ (относительно этапов, поименованных в исковом заявлении; представить подтверждающие документы: письма, акты, журналы ведения работ, иное)», передаёт издание со ссылкой на материалы дела.

Напомним, что ООО «Элинальфа» осуществляет строительство ледового дворца в Новосибирске. Как сообщали в генпрокуратуре по итогам проверки исполнения региональным Минстроем законодательства при строительстве объекта, дата окончания работ с конца августа 2022 года отодвигается на ноябрь. По состоянию на 1 июня готовность объекта составляет 69,4%. Работы реализуются с отставанием от предусмотренных контрактами графиков на 90 дней. Генеральным подрядчиком на 24 мая 2022 года предъявлены к оплате выполненные работы на сумму 3,7 млрд рублей, что составляет лишь 31% от общей стоимости заключенных контрактов.

Как уже ранее сообщалось, ход строительства ледовой арены в Новосибирске не раз становился поводом для критики региональной исполнительной власти как со стороны прокуратуры, так и со стороны чиновников власти федеральной. По неофицальной информации, это стало основной причиной ухода в отставку в конце 2021 года теперь уже бывшего главы регионального Минстроя Ивана Шмидта,  преемник которого до сих пор не назначен.

ледовая арена

Дмитрий Чернышенко потребовал служебной проверки причин удорожания ледовой арены в Новосибирске

Последний раз с критикой хода работ выступил на прошлой неделе заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, потребовавший заодно проверки причин удорожания строительных работ.

Ровно год назад на этой площадке нам было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года, напомнил Чернышенко. На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и завышение сметы! Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии не принимается.

Строительство ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт норма жизни».  Объект общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

 

Ранее редакция сообщала, как в регионах Сибири затягивается строительство объектов социальной инфраструктуры.

 

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство спорт ледовая арена


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