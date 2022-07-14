Мусорные полигоны нужны, но…

Классика вечна!

Подавляющим числом голосов депутаты Заксобрания приняли предложения регионального правительства по концессионному соглашению о строительстве двух мусорных полигонов в селах Раздольное и Верх-Тула. Как следует из доклада министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, предполагаемое соглашение — «классическая» концессия по федеральному закону №115.

— По своей сути данный проект соответствует духу 115-ФЗ: привлекаются частные инвестиции в решение государственной задачи, затем идет возврат инвестиций, за счет функциональной эксплуатации происходит окупаемость проекта, — поясняет Решетников.

— Необходимо привлечь 7,8 млрд бюджетных средств и направить на реализацию, в 115-ФЗ затраты бюджета отсутствуют, — поясняет чиновник. — Второе — 22 года эксплуатации потребуют еще 6,4 млрд на содержание этих организаций. По 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» такие затраты также отсутствуют. По 44-ФЗ риски по реализации проекта несет публичная сторона, по 115-ФЗ — концессионер. Единственное, что по 44-ФЗ остается больше механизмов влияния на тариф.

По словам министра, как вариант рассматривалась концессия в рамках 44-ФЗ за счет средств областного бюджета, однако в этом случае область оказывалась в проигрыше по целому ряду позиций.

Это только первый шаг, работа над проектом и его усовершенствованием будет продолжаться, в том числе с активным участием представителей депкорпуса. Об этом впоследствии заявили, подводя итоги обсуждения, председатель Заксобрания Андрей Шимкив и губернатор области Андрей Травников, отметившие персонально активную работу ряда депутатов.

Партии сказали: «Надо!»

В ходе обсуждения предложений в проект концессионного соглашения в его поддержку от имени фракций единороссов и коммунистов высказались их руководители — первый вице-спикер Андрей Панферов («Единая Россия») и вице-спикер Владимир Карпов (КПРФ).

— Правительство области учло предложения и рекомендации прежних рабочих групп, начиная с 2017 года, а также рекомендации депутатов Заксобрания, — озвучил Панферов аргументы от имени однопартийцев. — До 25 лет сокращен срок концессии. Снижены мощности полигонов. Объемы отходов приведены к более реальным. Установлен минимальный гарантийный объем ТКО. Есть возможность получить льготный кредит. На реализацию проектов не тратим средства областного бюджета. Отказаться от концессии и строить объекты за счет бюджета — не более чем популистский шаг.

Под занавес своего выступления первый вице-спикер призвал профильных министров быть «более предметными и точными в вопросах экономии и улучшения повседневной жизни граждан, особенно если это касается их кошелька».

Следом принимать документ призвал своих однопартийцев Владимир Карпов, тем не менее посетовав, что согласованный проект получили только накануне, поэтому многим депутатам трудно сориентироваться.

— Принимать нужно сейчас, а в сентябре выходить на обсуждение проекта концессии, — считает Карпов. — Есть сомнения, будут ли рекомендации реализованы. Заявления от правительства являются основанием, чтобы решения по концессиям были приняты в соответствии с рекомендациями. Если не приняли, значит, важнейшая тема останется без нашего участия. Мы не можем допустить этого, мы обязаны участвовать в конкретной работе по выработке окончательного варианта концессии. Варианта другого нет.

Не все партийцы отвечают: «Есть!»

Однако в ходе обсуждения выявилось немало уклонистов от «генеральной линии партии», что в большей степени коснулось коммунистов. В частности, зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Роман Яковлев предлагал повременить с решением, как минимум, до следующей сессии, которая должна состояться после возвращения депутатов с каникул в сентябре.

— Сравнительный анализ, что вы приводили, свидетельствует о том, что есть альтернативные варианты, которые будут влиять именно на сдерживание тарифа, — заявил Яковлев Льву Решетникову. — Есть вопросы у местных жителей к выбору площадок мусоросортировочных заводов. Ситуация гораздо шире, чем разово обсудить вопрос на сессии и принять решение. Какая необходимость и срочность принятия именно на сегодняшней сессии? Может, перенести на сентябрь, а к этому времени провести более глубокую проработку? Есть негативный опыт прошлых подписаний.

Как пояснил Решетников, опираясь на зарубежный опыт подобных проектов, там тоже присутствуют аналогичные проблемы, в то время как мусорная реформа больше не терпит отлагательств.

— Мы смотрели в других странах — Канаде, Америке, Азии — говорит министр. — Те же самые ГЧП-проблемы. Так, видимо, и должно быть, когда государственные задачи пытаются решить частными инвестициями.

Коллега Яковлева по фракции Виталий Быков «зацепил» одну из самых наболевших тем — тариф для населения.

— Вы академически сравнили применение двух федеральных законов, — оценил Быков выступление Решетникова. — Но, если взять, 6-летний опыт применения нашей концессии, то заявление, что эксплуатационные затраты несет концессионер — не совсем так. Все это ложится в тариф, коммерсант без прибыли работать не может. То, что риски разделены между концессионером и концедентом, — тоже не совсем так: имиджевые риски сейчас понесла область. Что касается отсутствия затрат бюджета, то есть кредитные линии, и здесь мы могли бы тоже все это обыграть.

Со своей стороны, министр, оппонирующий депутату «не как политик, а как экономист», по сути, подтвердил, что тариф вырастет.

— Если мы хотим создать развитую инфраструктуру и целую отрасль, то да — это (За счет. — Ред.) тарифа, — заявил чиновник. — Других вариантов нет.

— Если хотим структуру в области — создавайте, — сказал Агеенко, обращаясь к министру. — Вот губернатор сзади вас сидит, и вы, министр, создавайте, вкладывайте бюджетные деньги — и создадите. Любая концессия, скажу по-простому, чтобы женщины понимали, это обычная ипотека: купил квартиру себе, а вторую квартиру покупаешь банку. То же самое и здесь. Взял заем, какие-то вещи сделал, а потом проценты население заплатит через свой тариф.

Эстафету Быкова подхватил ветеран концессионных войн, зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко, сравнивший обязательства по концессии для области с ипотекой для отдельной семьи.

Впрочем, уклонисты от партийной генлинии нашлись не только в рядах коммунистов. В частности, щекотливую тарифную составляющую затронул председатель комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, единоросс Александр Шпикельман.

— Думаю, всей сессии интересно, какая прибыль у этого проекта, — говорит Шпикельман. — Второе — когда мы собирали мусор до концессии, мы заверяли наше население, с которого брали деньги, что мусор будет обрабатываться.

Еще один профильный министр — глава регионального МинЖКХ Денис Архипов — также, по сути, со ссылкой на финансовую модель проекта, подтвердил возможное изменение тарифа.

— Что касается вопроса, была ли в тарифе обработка, то существующим объектам, все расходы, которые несет сейчас МУП САХ, конечно, учтены в существующие в тарифе, — говорит Архипов. — В тот тариф, который будет после ввода в эксплуатацию, необходимо будет включить, что и предусмотрено финансовой моделью, возврат инвестиций на установленный период и, естественно, эксплуатацию новых объектов.

К областным полигонам подбирается и город

Позицию областной исполнительной власти о том, что тянуть уже больше некуда, разделяет и власть областного центра. Об этом заявил участвующий в работе сессии мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он напомнил, что действующие на территории города полигоны если еще не окончательно исчерпали свой ресурс, то близки к этому.

— Новосибирск — это большая, круглосуточно работающая фабрика по выработке ТКО, более 12 тысяч кубометров в сутки, — заявил мэр. — Полигон в Калининском районе закрыт. Фактически закрывается полигон, на который свозили ТКО из Советского района. Сегодня работают два полигона. «Южный» переполнен и на грани закрытия, он еще два года поработает. Гусинобродский имеет большую емкость, но горизонт окончания его работы виден. Вопрос нужно решать, иначе альтернатива — переполненный отходами Новосибирск.

— Настал момент, когда новосибирские строители способны себя показать, — резюмировал Травников. — Поэтому, новосибирцы, давайте возьмемся за хорошее дело.

О важности момента заявил и губернатор Андрей Травников, проведя аналогию концессии в плане обсуждаемости с такими значимыми для региона проектами, как 7 поликлиник (обсуждали 2,5 года), «СКИФ», строительство детского реабилитационного центра (площадку выбирали 2 года), строительство ледового дворца, строительство нового терминала в «Толмачево».

Однако губернатора поспешил в ряде моментов поправить взявший следом слово спикер Андрей Шимкив.

— Напомню про начало концессии, ГЧП и все остальное: никто сильно никого не спрашивал, начиная с концессии по мусору, — отреагировал Шимкив на выступление губернатора.

Антигубернаторский наскок продолжил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко («Единая Россия»)

— Хотел бы напомнить, что это (ситуация с «мусорной» концессией), началось еще до вас, до вашего приезда в Новосибирскую область и продолжается до сегодняшнего дня, — заявил Ильенко. — Мы находимся в информационном пространстве РФ и видим, как идет процесс, заводы работают, а мы все обсуждаем. Последние 7 лет мы все обсуждаем. Вы правильно сказали: дворец согласовывали 2 года, поликлиники — 5 лет и так далее. Надо двигаться вперед, необходимо принимать это решение.

А что же потенциальные концессионеры?

В ходе обсуждения вопроса выяснилось, что уже есть потенциальные участники будущей концессии.

— Я разговаривал с предпринимателями, которые занимались этой темой, — сообщает председатель комиссии по наказам Дмитрий Козловский («Единая Россия»). — Они говорят: «Мы изучали вопрос, но мы боимся, что если выиграем, нас потом выживут или в ППК РЭО не дадут нам денег». Я хотел бы обратиться к предпринимателям: не бойтесь, изучайте документацию. В конце концов мы, Заксобрание, стеной станем за вас. У нас также есть депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, у нас есть Андрей Александрович, к нему в Москве хорошо относятся. Да и в конце концов я в Кремлевском полку служил, в Кремле знаю все ходы и выходы.

— У нас есть МУП САХ — опытное предприятие, которое готово поучаствовать в этом процессе и, с нашей точки зрения, обязано участвовать, — напомнил Анатолий Локоть. — Но это мы уже будем обсуждать.

Более решительно, чем коммерческая, настроена структура муниципальная — МУП «Спецавтохозяйство» , осуществляющее «мусорные» работы на территории Новосибирска.

Напомним, что ранее МУП САХ ряд региональных и городских политиков уже называли в качестве потенциального концессионера вместо ООО «Экология-Новосибирск» (Инициатор первой концессии, входит в ГК «ВИС», регоператор «мусорного» рынка Новосибирской области. — Ред.).

По информации правительства Новосибирской области, согласно принятому сессией проекту предложений по концессионному соглашению, концессионер обязуется осуществить проектирование строительство и эксплуатацию объекта. Концедент обязуется предоставить земельный участок, обеспечить поступление минимального объема отходов, принять объект соглашения в собственность и обеспечить компенсацию недополученных доходов в случае, если будет нарушаться возврат инвестиций.

Характеристики объекта в Верх-Туле: мощность — 320 тысяч тонн, срок действия соглашения — 25 лет, проектирования — 1,5 года, строительства — 1,5 года. Предварительные затраты на строительство без НДС — 3,7 млрд рублей. Финансирование: 4,5 млрд — заемный капитал, льготное привлечение финансирования за счет РЭО, 5-6% — собственный капитал при ключевой ставке ЦБ РФ 13,5% (+4%)

Характеристики объекта в Раздольном: объем предприятия — 330 тысяч тонн, параметры по срокам аналогичны проекту в Верх-Туле. Объем инвестиций — 4 млрд рублей. Предполагается льготный кредит по ставке 6% годовых.

Ранее редакция сообщала, что в сентябре исполнительная и законодательная власть готовятся провести серьезный разговор по концессиям.