Мусорные полигоны нужны, но…

Подавляющим числом голосов депутаты Заксобрания приняли предложения регионального правительства по концессионному соглашению о строительстве двух мусорных полигонов в селах Раздольное и Верх-Тула. Как следует из доклада министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, предполагаемое соглашение — «классическая» концессия по федеральному закону №115.
— По своей сути данный проект соответствует духу 115-ФЗ: привлекаются частные инвестиции в решение государственной задачи, затем идет возврат инвестиций, за счет функциональной эксплуатации происходит окупаемость проекта, — поясняет Решетников.
— Необходимо привлечь 7,8 млрд бюджетных средств и направить на реализацию, в 115-ФЗ затраты бюджета отсутствуют, — поясняет чиновник. — Второе — 22 года эксплуатации потребуют еще 6,4 млрд на содержание этих организаций. По 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» такие затраты также отсутствуют. По 44-ФЗ риски по реализации проекта несет публичная сторона, по 115-ФЗ — концессионер. Единственное, что по 44-ФЗ остается больше механизмов влияния на тариф.
Это только первый шаг, работа над проектом и его усовершенствованием будет продолжаться, в том числе с активным участием представителей депкорпуса. Об этом впоследствии заявили, подводя итоги обсуждения, председатель Заксобрания Андрей Шимкив и губернатор области Андрей Травников, отметившие персонально активную работу ряда депутатов.
В ходе обсуждения предложений в проект концессионного соглашения в его поддержку от имени фракций единороссов и коммунистов высказались их руководители — первый вице-спикер Андрей Панферов («Единая Россия») и вице-спикер Владимир Карпов (КПРФ).
— Правительство области учло предложения и рекомендации прежних рабочих групп, начиная с 2017 года, а также рекомендации депутатов Заксобрания, — озвучил Панферов аргументы от имени однопартийцев. — До 25 лет сокращен срок концессии. Снижены мощности полигонов. Объемы отходов приведены к более реальным. Установлен минимальный гарантийный объем ТКО. Есть возможность получить льготный кредит. На реализацию проектов не тратим средства областного бюджета. Отказаться от концессии и строить объекты за счет бюджета — не более чем популистский шаг.
Следом принимать документ призвал своих однопартийцев Владимир Карпов, тем не менее посетовав, что согласованный проект получили только накануне, поэтому многим депутатам трудно сориентироваться.
— Принимать нужно сейчас, а в сентябре выходить на обсуждение проекта концессии, — считает Карпов. — Есть сомнения, будут ли рекомендации реализованы. Заявления от правительства являются основанием, чтобы решения по концессиям были приняты в соответствии с рекомендациями. Если не приняли, значит, важнейшая тема останется без нашего участия. Мы не можем допустить этого, мы обязаны участвовать в конкретной работе по выработке окончательного варианта концессии. Варианта другого нет.
Однако в ходе обсуждения выявилось немало уклонистов от «генеральной линии партии», что в большей степени коснулось коммунистов. В частности, зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Роман Яковлев предлагал повременить с решением, как минимум, до следующей сессии, которая должна состояться после возвращения депутатов с каникул в сентябре.
— Сравнительный анализ, что вы приводили, свидетельствует о том, что есть альтернативные варианты, которые будут влиять именно на сдерживание тарифа, — заявил Яковлев Льву Решетникову. — Есть вопросы у местных жителей к выбору площадок мусоросортировочных заводов. Ситуация гораздо шире, чем разово обсудить вопрос на сессии и принять решение. Какая необходимость и срочность принятия именно на сегодняшней сессии? Может, перенести на сентябрь, а к этому времени провести более глубокую проработку? Есть негативный опыт прошлых подписаний.
Как пояснил Решетников, опираясь на зарубежный опыт подобных проектов, там тоже присутствуют аналогичные проблемы, в то время как мусорная реформа больше не терпит отлагательств.
— Мы смотрели в других странах — Канаде, Америке, Азии — говорит министр. — Те же самые ГЧП-проблемы. Так, видимо, и должно быть, когда государственные задачи пытаются решить частными инвестициями.
Коллега Яковлева по фракции Виталий Быков «зацепил» одну из самых наболевших тем — тариф для населения.
— Вы академически сравнили применение двух федеральных законов, — оценил Быков выступление Решетникова. — Но, если взять, 6-летний опыт применения нашей концессии, то заявление, что эксплуатационные затраты несет концессионер — не совсем так. Все это ложится в тариф, коммерсант без прибыли работать не может. То, что риски разделены между концессионером и концедентом, — тоже не совсем так: имиджевые риски сейчас понесла область. Что касается отсутствия затрат бюджета, то есть кредитные линии, и здесь мы могли бы тоже все это обыграть.
Со своей стороны, министр, оппонирующий депутату «не как политик, а как экономист», по сути, подтвердил, что тариф вырастет.
— Если мы хотим создать развитую инфраструктуру и целую отрасль, то да — это (За счет. — Ред.) тарифа, — заявил чиновник. — Других вариантов нет.
— Если хотим структуру в области — создавайте, — сказал Агеенко, обращаясь к министру. — Вот губернатор сзади вас сидит, и вы, министр, создавайте, вкладывайте бюджетные деньги — и создадите. Любая концессия, скажу по-простому, чтобы женщины понимали, это обычная ипотека: купил квартиру себе, а вторую квартиру покупаешь банку. То же самое и здесь. Взял заем, какие-то вещи сделал, а потом проценты население заплатит через свой тариф.
Впрочем, уклонисты от партийной генлинии нашлись не только в рядах коммунистов. В частности, щекотливую тарифную составляющую затронул председатель комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, единоросс Александр Шпикельман.
— Думаю, всей сессии интересно, какая прибыль у этого проекта, — говорит Шпикельман. — Второе — когда мы собирали мусор до концессии, мы заверяли наше население, с которого брали деньги, что мусор будет обрабатываться.
Еще один профильный министр — глава регионального МинЖКХ Денис Архипов — также, по сути, со ссылкой на финансовую модель проекта, подтвердил возможное изменение тарифа.
— Что касается вопроса, была ли в тарифе обработка, то существующим объектам, все расходы, которые несет сейчас МУП САХ, конечно, учтены в существующие в тарифе, — говорит Архипов. — В тот тариф, который будет после ввода в эксплуатацию, необходимо будет включить, что и предусмотрено финансовой моделью, возврат инвестиций на установленный период и, естественно, эксплуатацию новых объектов.
Позицию областной исполнительной власти о том, что тянуть уже больше некуда, разделяет и власть областного центра. Об этом заявил участвующий в работе сессии мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он напомнил, что действующие на территории города полигоны если еще не окончательно исчерпали свой ресурс, то близки к этому.
— Новосибирск — это большая, круглосуточно работающая фабрика по выработке ТКО, более 12 тысяч кубометров в сутки, — заявил мэр. — Полигон в Калининском районе закрыт. Фактически закрывается полигон, на который свозили ТКО из Советского района. Сегодня работают два полигона. «Южный» переполнен и на грани закрытия, он еще два года поработает. Гусинобродский имеет большую емкость, но горизонт окончания его работы виден. Вопрос нужно решать, иначе альтернатива — переполненный отходами Новосибирск.
— Настал момент, когда новосибирские строители способны себя показать, — резюмировал Травников. — Поэтому, новосибирцы, давайте возьмемся за хорошее дело.
Однако губернатора поспешил в ряде моментов поправить взявший следом слово спикер Андрей Шимкив.
— Напомню про начало концессии, ГЧП и все остальное: никто сильно никого не спрашивал, начиная с концессии по мусору, — отреагировал Шимкив на выступление губернатора.
Антигубернаторский наскок продолжил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко («Единая Россия»)
— Хотел бы напомнить, что это (ситуация с «мусорной» концессией), началось еще до вас, до вашего приезда в Новосибирскую область и продолжается до сегодняшнего дня, — заявил Ильенко. — Мы находимся в информационном пространстве РФ и видим, как идет процесс, заводы работают, а мы все обсуждаем. Последние 7 лет мы все обсуждаем. Вы правильно сказали: дворец согласовывали 2 года, поликлиники — 5 лет и так далее. Надо двигаться вперед, необходимо принимать это решение.
В ходе обсуждения вопроса выяснилось, что уже есть потенциальные участники будущей концессии.
— Я разговаривал с предпринимателями, которые занимались этой темой, — сообщает председатель комиссии по наказам Дмитрий Козловский («Единая Россия»). — Они говорят: «Мы изучали вопрос, но мы боимся, что если выиграем, нас потом выживут или в ППК РЭО не дадут нам денег». Я хотел бы обратиться к предпринимателям: не бойтесь, изучайте документацию. В конце концов мы, Заксобрание, стеной станем за вас. У нас также есть депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, у нас есть Андрей Александрович, к нему в Москве хорошо относятся. Да и в конце концов я в Кремлевском полку служил, в Кремле знаю все ходы и выходы.
МУП «Спецавтохозяйство», осуществляющее «мусорные» работы на территории Новосибирска.
— У нас есть МУП САХ — опытное предприятие, которое готово поучаствовать в этом процессе и, с нашей точки зрения, обязано участвовать, — напомнил Анатолий Локоть. — Но это мы уже будем обсуждать.
Напомним, что ранее МУП САХ ряд региональных и городских политиков уже называли в качестве потенциального концессионера вместо ООО «Экология-Новосибирск» (Инициатор первой концессии, входит в ГК «ВИС», регоператор «мусорного» рынка Новосибирской области. — Ред.).
По информации правительства Новосибирской области, согласно принятому сессией проекту предложений по концессионному соглашению, концессионер обязуется осуществить проектирование строительство и эксплуатацию объекта. Концедент обязуется предоставить земельный участок, обеспечить поступление минимального объема отходов, принять объект соглашения в собственность и обеспечить компенсацию недополученных доходов в случае, если будет нарушаться возврат инвестиций.
Характеристики объекта в Верх-Туле: мощность — 320 тысяч тонн, срок действия соглашения — 25 лет, проектирования — 1,5 года, строительства — 1,5 года. Предварительные затраты на строительство без НДС — 3,7 млрд рублей. Финансирование: 4,5 млрд — заемный капитал, льготное привлечение финансирования за счет РЭО, 5-6% — собственный капитал при ключевой ставке ЦБ РФ 13,5% (+4%)
Характеристики объекта в Раздольном: объем предприятия — 330 тысяч тонн, параметры по срокам аналогичны проекту в Верх-Туле. Объем инвестиций — 4 млрд рублей. Предполагается льготный кредит по ставке 6% годовых.
Ранее редакция сообщала, что в сентябре исполнительная и законодательная власть готовятся провести серьезный разговор по концессиям.
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