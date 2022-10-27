В Новосибирске суд вынес приговор местной жительнице за кражу семи млн рублей из забытой на улице сумки

Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу о краже денежных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства. Подсудимая признана виновной по ч.4 ст.158 УК РФ.

Суд установил, что осенью прошлого года обвиняемая находилась возле дома № 1 по ул. Добролюбова увидела на тротуаре оставленную без присмотра сумку и забрала ее.

— В сумке находились 7 млн. рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению, — уточнили в суде.

45-летняя жительница Новосибирска 2,5 года проведет в исправительной колонии общего режима. Свою вину она не признала.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала, что суд вынес решение по делу о кражах крышек люков в Новосибирске.