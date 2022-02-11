«Я люблю, когда в работе есть развитие идеи»

Поздравляем исследовательниц и желаем сил, энергии, новых идей и возможностей для реализации!

Своим опытом работы в науке поделилась старший научный сотрудник лаб. физики и технологии трехмерных наноструктур Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) к.ф.-м.н. Надежда Александровна Небогатикова. Она рассказала о выборе школы, университета, института и лаборатории, своих научных исследованиях, о том, как ей удается совмещать интенсивную работу в науке и увлечения — занятия танцами, в том числе, тренерскую деятельность.

Надежда — молодая исследовательница, руководитель гранта Российского научного фонда, лауреат премии 2021 года имени Анатолия Васильевича Ржанова, в 2010 году окончила магистратуру физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ), в 2015 году — защитила кандидатскую диссертацию. Родители Надежды и младший брат — военные, и у нее была возможность продолжить династию, но наука оказалась предпочтительным выбором.

— Надежда, где Вы выросли, как попали в Новосибирск?

— Я родом из республики Бурятия, мой родной город Кяхта — стоит на самой границе с Монголией. Поэтому не удивительно, что я люблю степной ландшафт, и, например, при поездках на Алтай, восхищаюсь именно степями. Мои родители — пограничники, брат тоже военный, но мне не хотелось выбирать эту деятельность (не хотелось, чтобы в работе мне приказывали, что делать), что стало одним из стимулов активно развиваться, как научному специалисту.

В Новосибирск я приехала после десятого класса, в Летнюю Школу (ЛШ) Специализированного учебно-научного центра при НГУ — СУНЦ НГУ (более известное название — физико-математическая школа при НГУ). После ЛШ поступила в СУНЦ (в физико-математическую школу можно попасть только успешно завершив «летку» – прим. авт.), а затем — в Новосибирский государственный университет. До этого все было не так линейно: когда я определялась после девятого класса, чем мне заниматься, то выбирала между математикой и литературой — я любила и то и другое. В итоге, в десятый класс я пошла на гуманитарное направление, и на республиканской олимпиаде по литературе заняла второе место (чем очень гордилась), а на олимпиаде по математике — восьмое. Но именно по результатам математической олимпиады меня пригласили в ЛШ СУНЦ НГУ.

— Какой Вы окончили вуз, факультет, на какой кафедре специализировались?

— Я прошла через бакалавриат, магистратуру и аспирантуру физического факультета НГУ. За время обучения побывала в лабораториях разных институтов СО РАН, так как примерно каждые полгода мы должны были выполнять курсовые исследовательские работы. Мне удалось познакомиться с Институтом теплофизики, Институтом ядерной физики, Институтом катализа и Институтом неорганической химии. Когда я поступала в аспирантуру (Надежда оканчивала аспирантуру физического факультета НГУ, но исследования выполняла на базе ИФП СО РАН – прим. авт.) я выбирала между Институтом автоматики и электрометрии и Институтом физики полупроводников. Я искала себе место [для работы во время аспирантуры], где было бы много молодежи, публикаций, экспериментальных установок и поездок на конференции. Сейчас — я довольный жизнью старший научный сотрудник ИФП СО РАН, работаю в лаборатории физики и технологии трехмерных наноструктур. Моя кандидатская диссертация посвящена исследованиям в области физики конденсированного состояния.

Еще после аспирантуры, я прошла в НГУ курсы переподготовки и повышения квалификации по направлению «Социальная психология». Изначально это был хитрый план: «Получить место в общежитии», но в результате я написала и защитила диплом по теме «Диагностика и профилактика эмоционального выгорания у молодых научных сотрудников».

— Какова тематика Ваших исследований сейчас?

— Я занимаюсь созданием и исследованием новых материалов на основе графена. Мы с коллегами умеем работать с различными видами графена (их — больше одного, в зависимости от способа получения). И мы проводим исследования сразу в нескольких направлениях: печатная и гибкая графеновая электроника, наноструктурирование графеновых слоев при помощи облучения ионами с высокой энергией, химическая модификация графена, создание гетероструктур на основе нескольких слоев различных двумерных материалов, создание нанокомпозитных материалов на основе нескольких исходных веществ.

— Почему Вы выбрали именно такую тематику?

— Я начинала работу с графеновыми материалами с создания диэлектрического (изолирующего) материала на основе графена – фторографена. Нам хотелось создать такой материал, с помощью которого можно было бы защитить графеновые слои от внешней среды. В какой-то момент оказалось, что в процессе превращения проводящего графена в изолирующий фторографен мы создаем материал с принципиально новыми свойствами, которых нет ни у графена, ни у фторографена. До сих пор помню, как я сильно удивилась тому, что такое может получиться. Но потом призадумалась: все логично, просто было не очевидно сразу.

— Что в Вашей научной работе кажется вам наиболее сложным?

— Если смотреть на хронологию того, что вызывало трудности, можно собрать целую цепочку. В самом начале наиболее сложным казалось читать и переводить статьи. Затем, казалось непростым собирать вместе все экспериментальные данные, выдвигать и проверять разные модели. Потом настал черед учиться писать заявки на различные конкурсы и гранты. Прямо сейчас у меня этап, когда я руковожу своими собственными грантами. На самом деле я все еще учусь это делать. У меня очень хорошие коллеги и научный руководитель – это важно и ценно. Еще иногда бывает сложно при столкновении с какими-то бюрократическими моментами работы. Но и с ними я постепенно разбираюсь.

— Что в работе приносит максимальную радость и удовлетворение?

— Я люблю, когда в работе есть развитие идеи. Иногда, правда, это выглядит следующим образом: ожидаешь одного, а выходит совсем другое. Но при правильном подходе, так даже еще лучше. Хотя иногда требуется время и терпение, чтобы понять, что вообще происходит. Вот тут очень пригождается возможность сотрудничать с различными исследовательскими группами. Мне очень нравится ездить в командировки и работать в новых местах.

— Какие у Вас есть хобби, увлечения?

— В качестве хобби я работаю тренером по танцам. Это значит, что у меня постоянно играет в плеере новая музыка — для того, чтобы на занятии ввести что-то интересное, необычное, нужно сначала это найти. Кроме того, у меня было много учениц из очень разных сфер. Мне нравится, что все ученицы уникальны, и их жизненный опыт не похож на мой — можно у них многое узнать и многому научиться.

Несколько лет назад я прошла обучение на курсах радиоведущих, затем вышло несколько программ с моим участием на студенческом радио «Кактус» в НГУ.

А 8 февраля 2022 года приняла участие в радиопередаче, посвященной Дню российской науки, на это раз в качестве гостя.

— Как Вы успеваете совмещать столь разнообразную деятельность? Что дает Вам силы?

— Думаю, это возможно, потому что мне очень повезло с местами работы. Я работала в разных институтах и разных студиях. И в итоге сейчас я нахожусь в максимально комфортных для себя условиях. А еще мне кажется, что мне помогает именно необходимость переключаться.

Пока я на тренировках, мой мозг отвлекается на какие-то новые для него вещи и немного отдыхает от рабочих моментов, и наоборот. Мне очень нравится, что и в занятиях танцами, и в научной работе у меня достаточно много свободы. Для меня это важно. Еще в обоих направлениях моей деятельности оказывается важным не останавливаться в случае сложностей, а стараться работать и двигаться дальше. В общем, выбранные занятия тренируют меня верить в себя.

— Какими достижениями Вы особенно гордитесь?

— Я не могу выделить что-то конкретное, но недавние самые яркие и приятные впечатления — это, когда мне пришло письмо о принятии нашей новой статьи к публикации, когда на Новый год в танцевальной студии очень хвалили мою ученицу и момент, когда я придумала, что в моих образцах облученного мультиграфена могут быть специфические колебания, характерные для нанотрубок.

— Ваш совет студентам: на что ориентироваться при выборе специализации, лаборатории, института, направления исследований?

— Самое важное — определиться с тем, как должно выглядеть ваше идеальное место работы. Это могут быть ваши предпочтения по расписанию, зарплате, рабочей атмосфере, тематике. Не так давно я услышала внезапные, но правильные слова от сотрудника Института, к.ф.-м.н. Андрея Шевырина (на тот момент — председателя Совета научной молодежи ИФП СО РАН): «На вашем будущем месте работы вы в какой-то момент будете проводить больше времени, чем со своей семьей».

Так что, выбирайте с умом и с душой.

Материал и фото предоставлены пресс-службой ИФП СО РАН