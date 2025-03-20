В Новосибирском госуниверситете будут готовить фармацевтов для промышленности

Новосибирский государственный университет получил лицензию на реализацию магистерской программы «Промышленная фармация». Первый набор студентов состоится уже в сентябре 2025 года. Программа была разработана в рамках сетевого сотрудничества с Инженерной школой Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В качестве индустриальных партнёров выступили компании «Генериум», «Фармстандарт» и «Медико-биологический Союз». Это будет первая подобная образовательная программа за Уралом. Предполагается, что практику студенты будут проходить в МГУ и Сеченовском университете.

— Образовательные площадки и опытно промышленное производство планируется разместить в зданиях учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ и научно-исследовательского центра НГУ, которые возводятся в рамках второй очереди нового кампуса, — отметил Михаил Хвостов, и.о. декана Факультета фармации и медицинской кибернетики ИММТ НГУ.

Обучение будет проходить по двум направлениям: фармацевтическая разработка, а также биотехнологии и производство высокотехнологичных лекарственных препаратов.

Ранее редакция сообщала о том, что подростки получили свыше 240 тысяч приглашений на работу в Новосибирской области. Чаще всего несовершеннолетним предлагают вакансии из сферы туризма, торговли и домашнего обслуживающего персонала.