Гендиректор «Вкусно — и точка» поделился ожиданиями относительно возвращения McDonald’s в РФ

По словам Олега Пароева, главы сети «Вкусно – и точка», он не ожидает возвращения McDonald’s в Россию, при этом подтверждает, что практика по проведению обратного опциона имеет место быть, передает агентство «Прайм».

Бизнесмен отметил, что данная возможность пока сохраняется, но лишь в теории, ведь «Вкусно – и точка» развивается, как самостоятельный бренд, уже очень давно. В настоящее время это два совершенно разных вида бизнеса.

Олег Пароев уточнил, что при подписании договора купли-продажи российская сторона взяла на себя определенные обязательства, которые продолжит выполнять, однако они не касаются операционного управления.

Напомним, что McDonald’s покинул российский рынок весной минувшего года. На фоне спецоперации компания столкнулась с целым рядом трудностей, в том числе логистическими. В соглашении о передаче прав российской стороне говорится о возможности выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.

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