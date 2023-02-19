Рекламодателям

В Новосибирске открылся крупный логистический терминал

  • 19/02/2023, 13:42
Логистический терминал
Грузоперевозчик объяснил это ростом грузопотока на 30%.

Объемов транспортных грузов, проходящих через Новосибирск в 2022 году вырос на 30%, а в целом Сибирский федеральный округ является третьим по грузообороту в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Деловые Линии»

В связи с ростом спроса на данное направление, складские мощности оператора не справлялись с нагрузкой, и оператору пришлось переехать в новый терминал, площадью 24 тыс. кв. м с максимальным количеством паллетомест (12 200) и итоговым количество ворот (40). Площадка на улице Петухова объединила функции склада и распределительного центра. Объем инвестиций в проект в компании не озвучивают. Ранее офис и склад компании располагались на Северном проезде. Площадь здания была около  5000 кв. м, на которых можно было хранить порядка 2500 куб. м грузов, говорится на сайте компании.

ГК «Деловые Линии» — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает более 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России.

Алтайская компания готовится к выходу на новосибирский рынок

Алтайская компания готовится к выходу на новосибирский рынок

Стоит отметить, что изначально этот объект под свои цели строила алтайская компания ООО «Комбинат Алтайтара». Инвестор планировал использовать склад под хранение собственной продукции, а также сдавать часть площадей в аренду. Весной 2019 года площадь объекта анонсировалась в 12 тысяч кв. м, он был рассчитан на 5 тысяч паллето-мест.  Запуск объекта в эксплуатацию планировался в 2020 году.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что санкции позволили зайти на рынок новым игрокам и стимулировали активность на внутреннем рынке. 

Фото предоставлено пресс-службой компании

566

Рубрики : Бизнес Транспорт ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Складская недвижимость Логистический терминал грузоперевозки в Сибири


Спецоперация на Украине

Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
16/02/23 15:38
Городским депутатам-военным сохранили мандаты
15/02/23 17:09
Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Александр Бойко купил «Сибирский молл» и «Новую высоту»

«Сибирский молл» и «Новая высота» сменили собственника

Александр Бойко расширил свой портфель коммерческой недвижимости в Новосибирске.
Читать статью >>
подрядчик для строительства ФАПа

В Новосибирской области определены подрядчики по строительству большинства ФАПов

Некоторые компании выиграли несколько лотов.
Читать статью >>
Рынок торговой недвижимости в Новосибирске

Продавцам торговой недвижимости сегодня «выкручивают руки»

Покупатели настолько сбивают цену, что продавать объект становится просто неприлично. А потом исчезают...
Читать статью >>
https://www.freepik.com/free-photo/filling-medical-form_5535622.htm#query=patient&from_query=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&position=45&from_view=search&track=sph

В санатории «Рассвет» можно сделать УЗИ и полечить суставы методом PRP

УЗИ позволяет увидеть изменения на ранней стадии. При хронических состояниях и остеоартрозе эффективным методом лечения является плазмотерапия суставов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

56% жителей регионов Сибири не устраивает качество общественного транспорта

19/02/2023, 16:48

«Спецавтохозяйство» рассказало о своих планах на новые мусорные полигоны

19/02/2023, 10:39

«Сибирский молл» и «Новая высота» сменили собственника

18/02/2023, 20:33

В Новосибирске вырос спрос на оборудование для бизнеса

18/02/2023, 18:12
Популярное

Wildberries тестирует механизм оценки клиентов

17/02/2023, 12:27

Как определить абьюзера в отношениях

16/02/2023, 17:50

В России введут «цифровые паспорта» на смартфонах в виде QR-кода

16/02/2023, 12:01
Новости компаний

Получить банковскую гарантию в «Левобережном» стало еще проще

17/02/2023, 17:37

ВТБ: спрос на модернизированную IT-ипотеку вырос в три раза

17/02/2023, 17:31

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в работе в международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя»

17/02/2023, 11:21

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска