В Новосибирске открылся крупный логистический терминал

Объемов транспортных грузов, проходящих через Новосибирск в 2022 году вырос на 30%, а в целом Сибирский федеральный округ является третьим по грузообороту в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Деловые Линии»

В связи с ростом спроса на данное направление, складские мощности оператора не справлялись с нагрузкой, и оператору пришлось переехать в новый терминал, площадью 24 тыс. кв. м с максимальным количеством паллетомест (12 200) и итоговым количество ворот (40). Площадка на улице Петухова объединила функции склада и распределительного центра. Объем инвестиций в проект в компании не озвучивают. Ранее офис и склад компании располагались на Северном проезде. Площадь здания была около 5000 кв. м, на которых можно было хранить порядка 2500 куб. м грузов, говорится на сайте компании.

ГК «Деловые Линии» — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает более 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России.

Стоит отметить, что изначально этот объект под свои цели строила алтайская компания ООО «Комбинат Алтайтара». Инвестор планировал использовать склад под хранение собственной продукции, а также сдавать часть площадей в аренду. Весной 2019 года площадь объекта анонсировалась в 12 тысяч кв. м, он был рассчитан на 5 тысяч паллето-мест. Запуск объекта в эксплуатацию планировался в 2020 году.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что санкции позволили зайти на рынок новым игрокам и стимулировали активность на внутреннем рынке.