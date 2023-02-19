«Спецавтохозяйство» рассказало о своих планах на новые мусорные полигоны

— МУП «САХ» подало заявки на участие в конкурсах на строительство мусоросортировочных заводов с полигонами, которые были рассмотрены 25 ноября 2022 года конкурсной комиссией в составе депутатов Законодательного Собрания НСО и сотрудников региональных министерств. По итогам рассмотрения заявок МУП «САХ» допущено к участию в конкурсе, — сообщила пресс-служба в телеграм-канале предприятия.

— Извлекаемая из твердых коммунальных отходов биомасса по своему составу и структуре — отлично сбалансированный субстрат для компостирования, в отношении которого даже не требуется применения биозаквасок. В дополнение — приятный бонус — техногрунт, используемый в качестве изолирующего материала на полигонах и рекультиват для закрытия свалок. Переработка органических отходов также снизит риски возгораний отходов и привлечения грызунов и птиц. А цеха планируется оборудовать системой дегазации, которая эффективно устранит запахи, — уточняют на предприятии.

Как отмечают в компании, комплексы, которые планирует построить МУП «САХ», будут оснащены современными линиями сортировки, которые позволят отбирать из отходов все полезные фракции — стекло, бумагу, ПЭТ, металлы. Что касается органических отходов, то и их будут тоже перерабатывать — производить компост.

Напомним, сейчас МУП «Спецавтохозяйство» управляет двумя городскими мусорными полигонами: Левобережным и Гусинобродским. Конкурс по выбору операторов двух новый мусорных полигонов в Новосибирской области планируют проводить летом.

Ранее редакция рассказывала о планах «Спецавтохозяйства» работать на рынке в качестве регоператора.