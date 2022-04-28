В Новосибирске открылся первый мотосалон КТМ

На этой неделе в Новосибирске открылся салон австрийских мотоциклов компании КТМ. Он будет работать в рамках соглашения компании «Автодом» — эксклюзивного дистрибьютора мотоциклов КТМ в России, и компании «Мото-Трейд». В центре будут представлены, как новые мотоциклы, так и байки с пробегом, а также профильные аксессуары. Директором КТМ Новосибирск является Роман Гречухин.

В мотосалоне КТМ Новосибирск представлен весь модельный ряд бренда: от нейкеда начального уровня KTM 200 Duke до супермощного КТМ 1290 Super Duke R. Кроме того, в ближайшее время ассортимент шоу-рума пополнят спортивные КТМ RC, кроссовые КТМ SX, эндуро КТМ EXC и турэндуро КТМ ADVENTURE, пояснили в компании.

В 2022 году «Мото-Трейд» планирует продать около 120 мотоциклов КТМ. Кроме того, партнеры планируют дальнейшее развитие сети в регионах Сибири.

KTM основана в 1953 году, и является одним из лидеров рынка в России, где представлена с 2007 года. Сейчас производство байков осуществляется в Австрии и Индии. «Автодом» стал эксклюзивным дистрибьютором мотоциклов KTM в России в конце 2020 года.

КТМ Новосибирск — официальный дилерский центр КТМ в столице Сибири. Специализируется на продаже и сервисном обслуживании мотоциклов бренда.

Ранее редакция сообщала, что спрос на мотоциклы начал расти на фоне дефицита машин. А так же о том, что корейские и китайские авто получили карт-бланш.