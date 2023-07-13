Потребители задолжали энергетикам за тепло и горячую воду 850 млн рублей

— Уже не первый год в лидеры антирейтинга входит застройщик Плющинского жилмассива — ООО «Дискус Плюс». Долг компании превысил 116 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

В топ должников также входят:

ООО «Энергетическая Сетевая Компания» (поставщик коммунальных услуг) — 25,6 млн рублей;

ООО «Меркас» (строительная компания) — 14,4 млн рублей;

ООО СЗ «Ельцовский» (строительная компания) — 12,3 млн рублей.

— В целом организации и предприятия задолжали за тепло и горячую воду 849 млн рублей. Это 1/4 ремонтной программы на сетях Новосибирска в 2023 году, — подчеркнули в пресс-службе энергокомпании.

Напомним, в начале июля ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) опубликовало список злостных неплательщиков из управляющих компаний. На первом месте в Новосибирске оказалась УК «Плющихинский» (застройщик Плющинского жилмассива — ООО «Дискус Плюс»), в управлении которой находится 89 многоквартирных дома. Компания задолжала энергетикам более 159 млн рублей.

Основную часть долгов с потребителей СГК взыскивает через суд. Сегодня энергетики подали иски к ООО «ДИСКУС плюс» (116 832 тыс. рублей). В апреле 2023 года в арбитраж направлено заявление о банкротстве ООО «Специализированный застройщик «Ельцовский».

На середину 2023 года, у СГК в Новосибирске заключены договоры на поставку энергоресурсов с 11 732 юридическими лицами.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура обязала мэрию Новосибирска расторгнуть договоры аренды земельных участков с «Дискусом».