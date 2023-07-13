Рекламодателям

Потребители задолжали энергетикам за тепло и горячую воду 850 млн рублей

  • 13/07/2023, 09:05
Автор:
Потребители задолжали энергетикам за тепло и горячую воду 850 млн рублей
Это почти 25% от стоимости ремонтной программы на теплосетях города в 2023 году.

— Уже не первый год в лидеры антирейтинга входит застройщик Плющинского жилмассива — ООО «Дискус Плюс». Долг компании превысил 116 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

В топ должников также входят:

  • ООО «Энергетическая Сетевая Компания» (поставщик коммунальных услуг) — 25,6 млн рублей;
  • ООО «Меркас» (строительная компания) — 14,4 млн рублей;
  • ООО СЗ «Ельцовский» (строительная компания) — 12,3 млн рублей.

—  В целом организации и предприятия задолжали за тепло и горячую воду 849 млн рублей. Это 1/4 ремонтной программы на сетях Новосибирска в 2023 году, — подчеркнули в пресс-службе энергокомпании.

неплательщиков Новосибирска

Энергетики Новосибирска назвали крупнейших должников

Напомним, в начале июля ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) опубликовало список злостных неплательщиков из управляющих компаний. На первом месте в Новосибирске оказалась УК «Плющихинский» (застройщик Плющинского жилмассива — ООО «Дискус Плюс»), в управлении которой находится 89 многоквартирных дома. Компания задолжала энергетикам более 159 млн рублей.

Основную часть долгов с потребителей СГК взыскивает через суд. Сегодня энергетики подали иски к ООО «ДИСКУС плюс» (116 832 тыс. рублей). В апреле 2023 года в арбитраж направлено заявление о банкротстве ООО «Специализированный застройщик «Ельцовский».

На середину 2023 года, у СГК в Новосибирске заключены договоры на поставку энергоресурсов с 11 732 юридическими лицами.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура обязала мэрию Новосибирска расторгнуть договоры аренды земельных участков с «Дискусом».

Фото pixabay —maximovael94

323

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Энергетическая Сетевая Компания СГК Меркас Ельцовский Долги за тепло и горячую воду Дискус


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Житель Купино погиб в ходе СВО
12/07/23 11:09
ГК «Расцветай» объявила набор добровольцев в отряд операторов беспилотных летательных аппаратов
8/07/23 9:56
У участников СВО возникают проблемы с оплатой проезда в отпуск
6/07/23 17:03
Новосибирская область снова проваливает план по капремонтам

Новосибирская область снова проваливает план по капремонтам

Больше половины торгов вообще не привлекли подрядчиков.
Читать статью >>

Андрей Степаненко: «Рельсы начнут плавиться при температуре выше +1350 градусов»

Проще простого вызвать панику, не разобравшись в вопросе, считает эксперт.
Читать статью >>
Новосибирский девелопер запустит лофт в Ленинском районе

Новосибирский девелопер запустит лофт в Ленинском районе

Это первый опыт инвестора по реконцепции торгового объекта.
Читать статью >>
https://infopro54.ru/news/klinike-11-dana-otsrochka-po-osvobozhdeniyu-pomeshheniya/

Пикет в поддержку клиники 1+1 состоялся в Новосибирске (видео)

Пикетчики хотят привлечь внимания общественности к ситуации с клиникой и нарушению прав пациентов представителями службы судебных приставов.
Читать статью >>
Сибирская Венчурная Ярмарка расширяет географию участников

На Сибирскую венчурную ярмарку представят проекты креативных индустрий

Кроме того, в ней примут участие проекты из других регионов Сибири.
Читать статью >>
Владимир Городецкий: У регионов нет средств на завершение замороженных объектов капстроительства

Владимир Городецкий: У регионов нет средств на завершение замороженных объектов капстроительства

Сенатор вынес проблему с долгостроями на обсуждение Совета Федерации, так как президент поручил решить ее в течение 1,5-2 лет.
Читать статью >>
Артема Скатова суд признал виновным в клевете

Заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова суд признал виновным в клевете

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс рублей. Скатов вину не признал и заявил, что будет добиваться полного оправдания.
Читать статью >>
В Новосибирске стартует проект комплексного развития территории

На Фадеева стартует проект комплексного развития территории

Для ДОМ.РФ в Новосибирске и ГК «Поляков» это будет первый опыт работы с КРТ. Для города это четвертое подписанное соглашение.
Читать статью >>
Температура воды в Новосибирске, жара в Новосибирске, пляжи Новосибирска

Вода в водоемах Новосибирской области прогреется до 30 градусов

Спасатели ожидают наплыв отдыхающих на берега рек и озер региона.
Читать статью >>
Новосибирские энергетики привлекут иностранные компании в проект по золоотвалам

Новосибирские энергетики привлекут иностранные компании в проект по золоотвалам

Сейчас СГК использует около 600 тыс тонн золошлаков.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Денис Евстигнеев, эксперт по франчайзингу и ресторанному маркетингу

Денис Евстигнеев: Опустевшие после ухода иностранцев ниши могут быстро занять франшизы

Эксперты ожидает появления на российском рынке франшиз из Турции, Эмиратов, Китая.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Новосибирская область снова проваливает план по капремонтам

13/07/2023, 09:45

Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет похолодание

13/07/2023, 09:37

В Новосибирске планируют развивать яхтенный туризм и парусный спорт

13/07/2023, 08:37

Андрей Степаненко: «Рельсы начнут плавиться при температуре выше +1350 градусов»

12/07/2023, 19:58

Новосибирский девелопер запустит лофт в Ленинском районе

12/07/2023, 18:30

В Туапсинском районе после залповых дождей не могут найти трех человек

12/07/2023, 18:24

Пикет в поддержку клиники 1+1 состоялся в Новосибирске (видео)

12/07/2023, 18:06

52 первоклассникам отказали в приеме в экономический лицей на улице Крылова

12/07/2023, 17:28

«Умные» кровати и сверчковые фермы будут представлены на Сибирской венчурной ярмарке

12/07/2023, 15:27

Губернатор Андрей Травников встретился с детьми из Беловодского района ЛНР, отдыхающими в Новосибирской области

12/07/2023, 15:16

В зоне ТЭЦ-5 начинаются испытания теплосетей и отключение горячей воды

12/07/2023, 15:11

На Сибирскую венчурную ярмарку представят проекты креативных индустрий

12/07/2023, 14:53

Владимир Городецкий: У регионов нет средств на завершение замороженных объектов капстроительства

12/07/2023, 14:34

Заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова суд признал виновным в клевете

12/07/2023, 13:55

Новосибирск вошел в топ-10 городов по стоимости поездки выходного дня

12/07/2023, 13:47

Только 16% новосибирцев готовы формировать личные отношения через знакомства в соцсетях

12/07/2023, 13:40

Няне, виновной в гибели малолетних детей, дали почти три года колонии-поселения

12/07/2023, 13:36

За первое полугодие в Новосибирске произошло почти 1500 пожаров

12/07/2023, 13:04

Из-за жары в Новосибирской области могут деформироваться рельсы

12/07/2023, 12:59

На Фадеева стартует проект комплексного развития территории

12/07/2023, 12:46
Популярное

Правительство увеличило до 6 млн рублей максимальный размер кредита по сельской ипотеке

12/07/2023, 14:37

В Новосибирской области 11-летняя девочка стала мамой

11/07/2023, 17:33

Мошенники предлагают работу по оценке онлайн-кинотеатров

07/07/2023, 17:05

Продать жилье, приобретенное в ипотеку с маткапиталом станет легче

06/07/2023, 16:19

Вирусы помогут победить бактерии, вызывающие внутрибольничные инфекции

06/07/2023, 15:36

Продажи новых легковых машин в России в июне выросли в 2,5 раза

06/07/2023, 15:11
Новости компаний

Банк Уралсиб предлагает накопительный счет в юанях

12/07/2023, 16:44

«Ростелеком» и Сеченовский Университет будут развивать цифровые технологии в радиологии

12/07/2023, 12:20

О главных задачах энергетической отрасли страны поговорим в номинации «Надёжная энергетика» от ПАО «Россети Сибирь»

12/07/2023, 11:33

ВТБ: портфель депозитов в юанях превысил 10 млрд

12/07/2023, 10:58

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по итогам первого полугодия

11/07/2023, 17:48

Банк «Левобережный» поддерживает томских застройщиков

11/07/2023, 17:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска