Минцифры запускает с 12 мая пилотный проект по борьбе с фишинговыми сайтами

С 12 мая 2025 года Минцифры РФ запускает пилотный проект, направленный на борьбу с фишинговыми сайтами, которые

В рамках проекта будут опробованы различные механизмы выявления и оперативной блокировки мошеннических интернет-ресурсов, которые маскируются под официальные ресурсы и используют похожие домены, чтобы обмануть пользователей. Также планируется разработать предложения для изменения законодательной базы.

В проекте примут участие такие ведомства, как Минцифры, ФСБ, Генпрокуратура, ФНС, Минфин, Минкультуры, МВД, Банк России, АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», Роспатент и другие заинтересованные участники.

Завершится проект 1 марта 2026 года.

Стоит отметить, что фишинг стал самым популярным способом кражи денежных средств с банковских карт пользователей. Потребители все чаще становятся жертвами поддельных интернет-магазинов, предлагающих товары по заманчивым ценам. Также мошенники, представляясь сотрудниками банков или служб безопасности, пытаются убедить граждан предоставить доступ к их банковским картам и личным данным.

Еще одной распространенной схемой фишинга является создание виртуальных копий карт с использованием шпионского программного обеспечения, которое позволяет удаленно контролировать смартфон, включая камеру, микрофон и NFC.

Ранее редакция сообщала, что мошенники активизировались в преддверии праздников.