В Новосибирске почти за 100 миллионов рублей продают недостроенную поликлинику

Недостроенное здание поликлиники №29 на улице Тагильской выставили на торги. Начальная цена лота составляет 99 млн руб. В качестве организатора торгов указано ТУ Росимущества по Новосибирской области. Информация об этом появилась на сайте ГИС «Торги» 23 января.

Из документации следует, что лот включает в себя не только само здание общей площадью 2,7 тыс. кв. м., но и земельный участок, предназначенный под строительство, протяженностью более 1,3 тыс. кв. м. Указано, что оба объекта находятся в федеральной собственности.

Шаг аукциона составит 4,9 млн руб. Прием заявок продолжится до 18 февраля, а сам аукцион запланирован на 26 февраля.

В ТУ Росимущества Новосибирской области пояснили, что здание возводилось в качестве дополнительного корпуса к поликлинике №29, но так и не было достроено. Найти инвестора муниципальным властям не удалось, поэтому решили выставить недострой на торги, пишет «Коммерсант». На данный момент степень готовности здания составляет 71%.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область может забрать у ГЧП-партнера недостроенные поликлиники для того, чтобы самостоятельно ввести их в эксплуатацию.