В Новосибирске полторы тысячи человек посоревнуются в управлении беспилотниками

В соревнованиях по разработке и мастерству управления беспилотниками в Новосибирске ожидается участие полторы тысячи человек. Соревнования пройдут в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета Национальной Технологической инициативы.

— Одной из главных задач участников «Архипелага» в 2023 году станет реализация поручений президента по развитию беспилотных авиационных систем, — цитирует информагентство университет.

По мнению вице-губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой, Новосибирск может стать не только принимающей стороной для участников соревнований, но и одним из ключевых регионов в части развития отрасли беспилотных авиасистем в целом.

— Для этого в регионе есть ключевые предпосылки: высокие компетенции представителей научных организаций, университетов и высокотехнологичных компаний по главным направлениям создания и производства беспилотников, различные механизмы поддержки технологических предпринимателей, команд и стартапов, площадки для работы над проектами, — говорит вице-губернатор.

Напомним, что, в частности, в начале года Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов НГТУ НЭТИ презентовал ряд новых моделей микробеспилотников, которые в перспективе могут использоваться в работе спецслужб и спецподразделений на опасных для человека территориях.

Ранее редакция сообщала, в каких сибирских вузах будут готовить операторов беспилотников.