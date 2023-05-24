В Новосибирске возобновляют движение автобусов по улице Гидромонтажной

В Новосибирске с 26 мая возобновляется движение транспорта по ул. Гидромонтажной на участке от ул. Энгельса до ул. Приморской, сообщили в мэрии.

— МУП «Энергия» завершила работы на ул. Гидромонтажной. Автобусы маршрутов № 23, 45, 45к и 48 начинают работать по действующим схемам (в прямом и обратном направлениях), — говорится в сообщении.

Напомним, в марте текущего года на улице Гидромонтажной в Советском районе произошел обвал асфальта, который разделил дорогу пополам. Обвал произошел возле дома на улице Молодости, 21. За день инцидента жители жаловались, что на этом участке видны выбоины на асфальте и журчала вода.

Ранее редакция сообщала, что с 25 апреля начал работать новый автобусный маршрут в Толмачево.