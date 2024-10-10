Трое подростков получили травмы в ночном ДТП в Новосибирске

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадали трое подростков. ДТП произошло в Первомайском районе в 23.00 9 октября.

По данным Госавтоинспекции, 20-летний парень за рулем автомобиля Nissan Almera и трое его 17-летний пассажиров мчались со стороны улицы Первомайской в направлении села Барышево. У дома №1 на улице Солнечной машина на скорости слетела с дороги и угодила в кювет, где перевернулась.

— В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних пассажира Nissan: парень и две девушки. С полученными травмами они доставлены в медучреждение. На место ДТП выезжал наряд ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — рассказали в региональном ведомстве.

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