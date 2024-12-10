В этом сезоне жительницы Новосибирска охотятся за шубами из искусственного меха

Новосибирск оказался на четвертой строке рейтинга регионов по онлайн-покупкам одежды и аксессуаров, по подсчетам интернет-магазина AliExpress. Опередили регион Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

По данным аналитиков, при выборе осенне-зимнего гардероба новосибирцы отдают предпочтение дорогим и уютным вещам. Осенью жительницы мегаполиса чаще всего выбирали пушистые шубы из искусственного меха, сочетая их с трикотажными платьями трапециевидной формы. Не меньшей популярностью у новосибирских модниц пользовались винтажные кожаные куртки и вельветовые ретро-брюки. Завершали повседневные аутфиты однотонные футболки и кепки с вышивкой.

В целом же новосибирцы предпочитают функциональные и комфортные вещи, останавливая свой выбор на флисовых куртках, футболках с принтами и трикотажных брюках-джоггерах. Мужчины отдают предпочтение бомберам с капюшоном и базовым теннискам с геометрическими рисунками, а также носят вискозные брюки и ветровки в стиле милитари. Брюки-карго и бейсболки подчеркивают стиль уличной моды.

Согласна с аналитическими данными и международный fashion-эксперт, основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова.

— Нашим женщинам нравятся шубы из искусственного меха, тем более что изготавливают их здесь, в Новосибирске. И наш производитель нисколько не уступает зарубежным брендам ни по качеству, ни по стилю. К тому же это тепло и уютно, а сейчас это ощущение очень для нас значимо. Когда в мире постоянно повышается градус напряжения, то очень хочется завернуться в свой личный кокон, как-бы защититься от всех неприятностей. Так мы и делаем: утепляемся, обуютиваемся, интуитивно стремясь сохранить свое психическое здоровье, — говорит Надежда Исхакова.

Эксперт обратила внимание и на еще один наметившийся тренд в одежде новосибирских модниц. Чем ближе Новый год, тем быстрее с прилавков магазинов исчезают изделия с блестками и стразами. Надежда Исхакова видит в этом попытку нашего общества вернуться к некогда популярным брендам и ощущению роскошной жизни.

Трендом ювелирного рынка Новосибирска в 2024 году эксперты называли моду на кастомные украшения.

Напомним, эксперты «Тинькофф» приводили данные, согласно которым в Новосибирске 54% транзакций приходилось на Wildberries, 40% — на Ozon, 4% — на AliExpress, по 2% — на «Мегамаркет» и «Магнит Маркет».

Ранее редакция сообщала о том, что больше половины продавцов маркетплейсов сталкивались с потребительским экстремизмом. Убытки предпринимателей исчисляются миллионами рублей.