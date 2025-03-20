НИИ радиоэлектронного приборостроения запустят в Новосибирске в 2026 году

Проект создания отраслевого Научно-исследовательского института радиоэлектронного приборостроения реализуют НГТУ НЭТИ и группой компаний «РиМ». Как отметил первый проректор Новосибирского государственного технического университета Василий Янпольский, на средства ГК сейчас возводится здание площадью 4 тысячи квадратных метров: строится второй из восьми этажей. НИИ будет расположен на Дачной, где находится основная площадка индустриального партнера. Научно-образовательные лаборатории создаются в НГТУ НЭТИ.

— Группе компаний «РиМ» и кластеру, который они создали, требуются перспективные разработки для внедрения в производство, чтобы в перспективе выводить на рынок современные конкурентоспособные продукты. Отраслевой НИИ будет структурным подразделением холдинга в задачи которого будет входить формирование междисциплинарных команд инженеров-разработчиков для разработки современных приборов, — подчеркнул Янпольский.

Ориентировочный срок ввода НИИ — 2026 год.

Ассоциация НПО «РиМ» объединяет предприятия, осуществляющие полный цикл операций по разработке и производству систем радиоэлектронного приборостроения, говорится на сайте компании.

В 2019 году правительство Новосибирской области поддержало развитие промышленного кластера «Цифровая энергетика» по производству приборов интеллектуального учета электроэнергии, «Умных сетей» (Smart grid), цифровых подстанций и систем и других цифровых продуктов. Его создание инициировал холдинг НПО «Радио и Микроэлектроника» (НПО «РиМ»), включающий 16 малых и средних предприятий (На данный момент на сайте группы указано 17 компаний. — Ред.). Общий объем инвестиционного финансирования программы развития кластера «Цифровая энергетика» на тот момент составлял более 140 млн рублей. К 2025 году объем производства предприятий кластера должен был вырасти до 15 млрд рублей в год.

По данным сервиса Контур Фокус, АО «Радио и Микроэлектроника» создано в 1991 году. Директором с 2006 года является Евгений Букреев. По итогам 2023 года выручка компания составила 2,8 млрд (+42%), чистая прибыль — 1,1 млрд рублей. Информация о собственниках закрыта. У компаний группы 26 тысяч кв метров производственных площадей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске будут разрабатывать Flip-Chip оборудование для силовой электроники.