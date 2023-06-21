В Новосибирске продлевают жизнь донорским сердцам (видео)

Продлить жизнь донорского сердца в период между изъятием его у реципиента и пересадкой донору с 4 часов на больший промежуток времени — такой проект сейчас реализуют в НМИЦ им. Мешалкина. По словам научного сотрудника отдела хирургии аорты, коронарных и периферических артерий, кандидата медицинских наук Максима Жулькова, проект, в первую очередь, вызван ростом потребности в донорских органах и, как следствием их дефицитом.

— Решением проблемы может стать использование органов из отдалённых регионов, — говорит Максим Жульков. — Используемый сегодня способ консервации донорского сердца предполагает остановку и охлаждение в течение не более 4 часов. За рубежом были разработаны специальные транспортные системы, которые поддерживают органы при нормальной температуре в сокращающемся состоянии, обеспечивая кровоток. По ряду причин эти системы сейчас не доступны к использованию на территории нашей страны.

По словам научного работника, в ходе экспериментов, проводимых на поросятах весом 60 — 80 кг, удалось добиться сохранения донорских сердец на протяжении 6 часов.

— После 6 часов мы останавливаем сердце на час, как бы имитируя этап имплантации сердца реципиенту, — рассказывает Жульков. — Затем снова восстанавливаем функцию органа с помощью аппарата искусственного кровообращения. Проводим оценку восстановления сократительной способности миокарда для сравнения с контрольной группой. Лёгкие дышали с помощью аппарата ИВЛ. Это — часть работы, направленная на изучение оптимальных параметров поддержания ИВЛ, поскольку состояние лёгких во многом определяет время дожития донорского сердца.

Помимо возможности получения донорских органов из отдалённых от Новосибирской области территорий, результатом реализации проекта станет снижение ряда затрат, сопутствующих пересадкам органов.

— Наш метод заключается в использовании, собственно, работы донорского сердца и лёгких для обеспечения кровотока и насыщения кислородом, — поясняют в НМИЦ. — Это позволяет уменьшить расходы на создание искусственных лёгких, насосов для поддержания кровотока и технологически облегчить само устройство. Сердце — достаточно автономный орган и при определённых условиях, будучи даже лишённым связи с телом и центральной нервной системой, способно длительно поддерживать свою функцию.

Следующим шагом в НМИЦ планируют распространить эксперимент на другие органы и их группы.

— У нас реализуется программа пересадки лёгких, для пересадки в ближайшем будущем органокомплекса — сердца, лёгких, — сообщают научные работники. — Это — тоже шаг к тому, чтобы удлинить время для получения донорских органов с отдалённых территориях.

Напомним, что пять лет назад в Новосибирске заявляли о проблеме нехватки донорских органов в ходе научно-практической конференции «Донорство и трансплантация органов в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах: проблемы и перспективы».

Ранее редакция сообщала об уникальной операции на сердце, которую новосибирский специалист дистанционно провёл пациенту, находящемуся за границей.