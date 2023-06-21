Рекламодателям

В Новосибирске продлевают жизнь донорским сердцам (видео)

  • 21/06/2023, 18:42
Автор:
В Новосибирске продлевают жизнь донорским сердцам
Это позволит завозить органы с территорий, значительно удалённых от Новосибирской области. Сейчас идут эксперименты на поросятах.

Продлить жизнь донорского сердца в период между изъятием его у реципиента и пересадкой донору с 4 часов на больший промежуток времени такой проект сейчас реализуют в НМИЦ им. Мешалкина. По словам научного сотрудника отдела хирургии аорты, коронарных и периферических артерий, кандидата медицинских наук Максима Жулькова, проект, в первую очередь, вызван ростом потребности в донорских органах и, как следствием их дефицитом.

Решением проблемы может стать использование органов из отдалённых регионов, говорит Максим Жульков. Используемый сегодня способ консервации донорского сердца предполагает остановку и охлаждение в течение не более 4 часов. За рубежом были разработаны специальные транспортные системы, которые поддерживают органы при нормальной температуре в сокращающемся состоянии, обеспечивая кровоток. По ряду причин эти системы сейчас не доступны к использованию на территории нашей страны.

По словам научного работника, в ходе экспериментов, проводимых на поросятах весом 60 80 кг, удалось добиться сохранения донорских сердец на протяжении 6 часов.

После 6 часов мы останавливаем сердце на час, как бы имитируя этап имплантации сердца реципиенту, рассказывает Жульков. Затем снова восстанавливаем функцию органа с помощью аппарата искусственного кровообращения. Проводим оценку восстановления сократительной способности миокарда для сравнения с контрольной группой. Лёгкие дышали с помощью аппарата ИВЛ. Это часть работы, направленная на изучение оптимальных параметров поддержания ИВЛ, поскольку состояние лёгких во многом определяет время дожития донорского сердца.

Помимо возможности получения донорских органов из отдалённых от Новосибирской области территорий, результатом реализации проекта станет снижение ряда затрат, сопутствующих пересадкам органов.

Наш метод заключается в использовании, собственно, работы донорского сердца и лёгких для обеспечения кровотока и насыщения кислородом, поясняют в НМИЦ. Это позволяет уменьшить расходы на создание искусственных лёгких, насосов для поддержания кровотока и технологически облегчить само устройство. Сердце достаточно автономный орган и при определённых условиях, будучи даже лишённым связи с телом и центральной нервной системой, способно длительно поддерживать свою функцию.

Следующим шагом в НМИЦ планируют распространить эксперимент на другие органы и их группы.

У нас реализуется программа пересадки лёгких, для пересадки в ближайшем будущем органокомплекса сердца, лёгких, сообщают научные работники. Это тоже шаг к тому, чтобы удлинить время для получения донорских органов с отдалённых территориях.

Напомним, что пять лет назад в Новосибирске заявляли о проблеме нехватки донорских органов в ходе научно-практической конференции «Донорство и трансплантация органов в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах: проблемы и перспективы».

Ранее редакция сообщала об уникальной операции на сердце, которую новосибирский специалист дистанционно провёл пациенту, находящемуся за границей.

Фото Infopro54, видео пресс-службы клиники Мешалкина

379

Рубрики : Медицина Технологии Наука

Регионы: Новосибирская область

Теги : пересадка сердца пересадка органов новые технологии клиника мешалкина донорские органы


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО
17/06/23 12:46
Подрядчик извинился за баннер с портретом героя СВО, которым укрыли строительный мусор
17/06/23 8:50
Добровольцем на СВО уезжает глава сельсовета в Новосибирской области
16/06/23 10:25
Единый выпускной в Новосибирске пройдет без звездного хэдлайнера

Единый выпускной в Новосибирске на Михайловской набережной пройдет без звездного хэдлайнера

Перед выпускниками выступят местные коллективы.
Читать статью >>
Мэрия Новосибирска оспаривает отмену конкурса по участку за «Локомотив Ареной» в суде

Мэрия Новосибирска оспаривает отмену конкурса по участку за Локомотив Ареной в суде

В муниципалитете заявляют, что выводы УФАС направлены на необоснованное ограничение конкуренции участников торгов.
Читать статью >>
Протез аорты, разработанный в клинике Мешалкина, сохранит жизни не менее ста пациентам в год

Протез аорты, разработанный в клинике Мешалкина, сохранит жизни не менее ста пациентам в год

К 2025 году новую технологию планируют включить в клиническую практику. Пока предстоят её испытания на животных.
Читать статью >>
В 2022 году Новосибирскую область посетили около 3 млн туристов

В 2022 году Новосибирскую область посетили около 3 млн туристов

Объем оказанных им услуг вырос вдвое — до 18 млрд рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Дмитрий Колодаев, генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер»

Дмитрий Колодаев: За 12 лет работы на рынке я никогда не видел такого количества брошенных поездов

Проблемы с поставками грузов из западной части России на Восток сохраняются, но рынок ожил, в том числе из-за прихода новых иностранных игроков.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова готовит революцию

21/06/2023, 18:25

Единый выпускной в Новосибирске на Михайловской набережной пройдет без звездного хэдлайнера

21/06/2023, 18:02

В новосибирском Академгородке восстановят велодорожки на Морском проспекте

21/06/2023, 17:50

Мэрия Новосибирска оспаривает отмену конкурса по участку за Локомотив Ареной в суде

21/06/2023, 17:19
Популярное

В странах ЕС желают принять российских туристов, но не могут по политическим соображениям

21/06/2023, 17:57

Как поступать, если сотрудник ГИБДД потребовал с вас взятку

21/06/2023, 15:28

Новый отечественный браузер российские пользователи смогут оценить уже в этом году

21/06/2023, 14:24
Новости компаний

Сбер представил возрастной портрет заемщика в Сибири

21/06/2023, 17:04

Энергетики продолжают поощрять сознательных граждан — число сообщений о хищении электроэнергии растёт

21/06/2023, 09:00

Клиенты ВТБ увеличили число переводов в дружественные страны в три раза

20/06/2023, 17:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска