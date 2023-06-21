Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова готовит революцию

Новосибирску нужна зеленая революция. Об это вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила в прямом эфире на странице мэрии в ВКонтакте.

— Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска мы создали только 3 года назад. На протяжении 60 лет никаких аварийных деревьев не убирались ни в парках, ни в скверах, — отметила Анна Терешкова.

Терешкова не отрицает, что рубка деревьев выглядит на первый взгляд, как вандализм, но власти пытаются объяснить людям для чего идет рубка деревьев на улицах города.

— Баланс между тем оставить дерево или убрать очень сложно найти. Но сейчас нужна зеленая революция в городе. Мы сейчас морально ее доработаем и будем рассказывать о ней всем жителям. Мы очень рады, что стали пилотами по строительству водно-зеленого каркаса, — подчеркнула Терешкова.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат горсовета прокомментировала ситуацию с вырубкой тополей на улице Бориса Богаткова в Новосибирске.