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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова готовит революцию

  • 21/06/2023, 18:25
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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова готовит революцию
Принципы зеленой революции, по словам вице-мэра, сейчас морально дорабатываются.

Новосибирску нужна зеленая революция. Об это вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила в прямом эфире на странице мэрии в ВКонтакте.

— Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска мы создали только 3 года назад. На протяжении 60 лет никаких аварийных деревьев не убирались ни в парках, ни в скверах, — отметила Анна Терешкова.

Терешкова не отрицает, что рубка деревьев выглядит на первый взгляд, как вандализм, но власти пытаются объяснить людям для чего идет рубка деревьев на улицах города.

— Баланс между тем оставить дерево или убрать очень сложно найти. Но сейчас нужна зеленая революция в городе. Мы сейчас морально ее доработаем и будем рассказывать о ней всем жителям. Мы очень рады, что стали пилотами по строительству водно-зеленого каркаса, — подчеркнула Терешкова.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат горсовета прокомментировала ситуацию с вырубкой тополей на улице Бориса Богаткова в Новосибирске.

Фото со страницы вице-мэра Новосибирска Анны Терешкова в Телеграм

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : зеленая революция вырубка деревьев в Новосибирске Анна Терешкова


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