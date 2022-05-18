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В Новосибирске продолжают выявлять незаконные мобильные заправки

  • 18/05/2022, 18:12
Автор:
новости Новосибирска
Но пока нет четкого алгоритма, как им противодействовать.

Администрациям районов совместно с представителями правоохранительных органов предстоит разработать алгоритм противодействия незаконным мобильным автозаправочным станциям в случае их выявления. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил в ходе оперативного совещания.

Они стоят на дорожной части, на перекрестках, говорит глава города. В минувшую субботу фиксировал в Ленинском районе. Так понял, что там не справились заправка стояла целый день, несмотря на мои обращения в Ленинскую администрацию. Поэтому, Геннадий Павлович (Захаров, первый вице-мэр. Ред.), нужно, во-первых, провести координацию действий правоохранительных органов и администраций, выдать алгоритм, как действовать при обнаружении подобных нарушений, куда обращаться.

Помимо указанных градоначальником случаев обнаружения незаконных точек продажи горючего в Левобережье, на днях этот список пополнился еще двумя в Октябрьском районе. Автомобили, с которых производилась продажа горючего, были конфискованы и отправлены в место временного хранения на территории ПАТП-5, откуда одно из транспортных средств было похищено — и в настоящее время по данному факту проводится следствие.

Напомним, что в начале февраля в городском руководстве заявляли о необходимости корректировок регионального законодательства, связанных с ужесточением санкций за противозаконную торговлю ГСМ. С начала года уже имелись случаи возгорания продукции и незаконных АЗС.

В Первомайском районе загорелось место для складирования ГСМ, приводит пример начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко. Один человек пострадал получил ожоги во время тушения пожара, непосредственно хозяин. Безусловно, после этого начались конкретные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности.

Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконному обороту горюче-смазочных материалов была создана в октябре прошлого года на базе правительства Новосибирской области.

 

Ранее редакция сообщала, что штраф за незаконные заправки в Новосибирске планируют увеличить в 8 раз.  

Фото pixabay — Alexei_other

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : мобильные заправки ГСМ власть бизнес


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