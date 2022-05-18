Банк «Левобережный» предоставляет банковские гарантии при закупке у единственного поставщика

Оформление банковской гарантии осуществляется за 20 минут без документов, если клиент заключит рамочное соглашение. Для этого достаточно один раз подписать договор. Рамочное соглашение ежегодно продлевается, сумму лимита можно изменить в любой момент. Максимальная сумма банковской гарантии составляет 50 млн рублей, срок – до 5 лет.

При подаче заявки на гарантию вы сразу получаете бланк для согласования с бенефициаром. Все вопросы оперативно решает персональный менеджер, который закрепляется за каждым клиентом.

Добавим, что компании МСБ могут воспользоваться выгодными предложениями банка:

оформить банковскую гарантию по госзакупкам в сфере медицины и дорожной отрасли по льготной ставке 1,9% годовых;

открыть расчетный счет и получить гарантированную скидку 10% на комиссию за гарантию и первый месяц расчетно-кассового обслуживания бесплатно;

оформить кредит на исполнение контракта по 44-ФЗ, 223-ФЗ или 615-ПП и получить скидку 50% на комиссию за гарантию по финансируемому контракту.

Подать заявку на банковскую гарантию можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. Подробную информацию уточняйте по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).