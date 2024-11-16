В Новосибирске пройдет Чемпионат мира по бильярдному спорту

С 18 по 23 ноября в Новосибирске состоится Чемпионат мира по бильярдному спорту (18+). В нём примут участие 142 спортсмена из 21 страны, включая государства БРИКС, ШОС и СНГ, сообщила мэрия Новосибирска.

Игры на 12 столах для русского бильярда проведут команды из Азербайджана, Армении, Афганистана, Белоруссии, Германии, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Кении, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Пакистана, Сербии, России, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана и Южной Африки. В состав сборной России вошли девять новосибирских спортсменов. Всего в составе сборной России будет выступать 78 спортсменов.

Накануне выходных в регион прилетел главный судья чемпиона мира – председатель Всероссийской коллегии судей Федерации бильярдного спорта России Аркадий Лошаков.

Он провел семинар для коллег из Сибирского федерального округа по организации судейства бильярдных соревнований с целью улучшения квалификации судей.

— Бильярдный спорт довольно сложен для судейства: очень много таких тонких моментов, неоднозначных ситуаций, и только отличное знание правил позволяет в каждом конкретном случае разбираться и принимать правильное решение. Естественно, как и спортсменам, судьям тоже необходима огромная выдержка. Наконец, они должны быть очень внимательными, уметь своевременно занять правильную позицию, — отметил Аркадий Лошаков.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 39 бильярдных клубов. Кроме того, в городе работает Федерация бильярдного спорта и спортивной школы «ТЭИС»

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