В Новосибирске пройдет школа экологических волонтеров

Фонд «Эра» проведет в Новосибирске 10-дневную выездную летнюю школу для экологических волонтеров, руководителей региональных экопроектов, представителей НКО. Их ждет обучающая программа по фандрайзингу и неделя в полевом лагере с практикой по восстановлению лесов, рассказали в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.

Первые 2 дня Школы пройдут в Новосибирске. На лекциях от экспертов Движения ЭКА участники узнают, как создать и развивать собственное экологическое сообщество и как привлечь на его нужды финансы от партнеров, а также посетят с экскурсией экоцентр ProZero.

Следующие 8 дней волонтеры проведут в палаточном лагере вблизи Бердска. В связи с повышенным риском лесных пожаров в регионе особое внимание уделят теме восстановления лесов. Волонтеров ждут полезные лекции по лесовосстановлению и пожаротушению, а также уборка природной территории от мусора, тренировка тушения пожаров, работа по благоустройству экотроп, поездка в питомник саженцев, агроуход за молодыми деревьями.

В мероприятии примут участие 50 человек из разных регионов России.

— Участники на протяжении всего мероприятия будут составлять дорожные карты по реализации региональных проектов и развитию своего экосообщества. Каждая выездная Школа эковолонтеров завершится очной защитой дорожных карт и вручением сертификатов об участии в работе школы. Лучшим участникам проекта подарят контейнеры для раздельного сбора отходов, — комментирует Екатерина Олейник, организатор Школы эковолонтеров.

Летняя школа стартует 9 июля.

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