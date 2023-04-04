В Новосибирске зарегистрировано более ста случаев паводковых затоплений

В результате активного таяния снега за минувшую неделю в Новосибирска зафиксировано 115 случаев затопления территорий (МКД — 11, частных домов — 85, проезжей части — 19). Такие данные в ходе оперативного совещания в мэрии озвучил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.

— В период активного таяния снега наибольшую угрозу представляют склонные стоки, — сообщает Куценко. — Есть возможность подтопления пониженных участков местности, подвальных помещений частного сектора и хозяйственных построек.

Всего в городе, по информации мэрии, отмечены 174 придомовые территории как потенциально подтопляемые. Из них с наступлением положительных температур воздуха вывоз снега был запланирован на 67 многоквартирных домах, ворошение снега — на 107.

Напомним, что в середине марта произошёл резонансный случай затопления дачной территории в Кировском районе, что привлекло внимание природоохранной прокуратуры и Минприроды Новосибирской области.

— По состоянию на 3 апреля вывоз снега с подтопляемых придомовых территорий выполнен на территориях 69 многоквартирных домов в объёме более 20 тыс кубометров, — сообщают в городском руководстве. — В Дзержинском районе был дополнительно вывезен снег с двух домов на ул. Промышленной и ул. Шекспира. На них были запланированы работы по ворошению. Но администрацией было принято решение, что этого недостаточно. На 31 многоквартирном доме уже выполнены работы по ворошению снега.

В то же время, новосибирцы на страницах соцсетей и телеграмм-каналов в настоящее время активно делятся «водными» видео. Одни изображают рыбалку и пляжный отдых на «берегах» стихийных водоёмов. Другие делятся видео, как фактически «вплавь», как пешим ходом, так и на авто, преодолевают водные преграды. Третьи «прифотошопливают» к наиболее масштабным лужам героев фильма «Титаник», спасавшихся после кораблекрушения.

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