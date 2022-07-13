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Стадион «Спартак» сможет проводить матчи ФНЛ-1

  • 13/07/2022, 16:22
новости Новосибирска
Он получил сертификат на вторую категорию.

Стадион «Спартак» получил новый сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» Российского футбольного союза, действующий до июля 2024 года. На основании решения профильной комиссии РФС стадиону присвоена вторая категория, сообщила пресс-служба РАТМ Холдинга. Получение сертификата дает стадиону право проводить матчи ФНЛ-1. Для информации: сейчас ФК «Новосибирск» играет во втором дивизионе (ФНЛ-2).

новости Новосибирска

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Определяя категорию, комиссия, среди прочего, учла наличие тестового сертификата РФС для футбольного поля и возможности его автоматизированного подземного подогрева, а также постоянного цветного видеонаблюдения снаружи и внутри стадиона, пункта контроля с мониторами и оборудованием для звукового оповещения зрителей.

— В настоящее время на стадионе устанавливают еще семь видеокамер высокого разрешения, позволяющих идентифицировать граждан. 12 таких камер разместили к началу футбольного сезона — для обеспечения общественного порядка, безопасности и антитеррористической защищенности объектов в рамках централизованной системы контроля управления доступом (СКУД), — сообщил генеральный директор ОАО «Стадион «Спартак» (56,34 % акций принадлежит РАТМ Холдингу) Михаил Федотов.

Напомним, летом 2021 года на поле «Спартака» заменили искусственный газон: по своим характеристикам покрытие от российского производителя Bamard, изготовленное из синтетических волокон, не уступает зарубежным образцам и максимально приближено к функциональным показателям натурального, однако, в отличие от него предназначено для интенсивного использования.

Кроме того, на «Спартаке» продолжают ремонт деревянных конструкций под зрительскими креслами; со стороны улицы Каменской для болельщиков гостевых команд обустраивают отдельный вход, оснащенный турникетами. До конца лета специалисты также предполагают отремонтировать кровлю и фасады (полностью или частично) у зданий ОАО «Стадион «Спартак».

 

Ранее мэрия Новосибирска сообщала о планах продать  свою часть акций стадиона «Спартак», но потом передумала

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга

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Рубрики : Бизнес Спорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : стадион спорт инвестиции город


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