Стадион «Спартак» сможет проводить матчи ФНЛ-1

Стадион «Спартак» получил новый сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» Российского футбольного союза, действующий до июля 2024 года. На основании решения профильной комиссии РФС стадиону присвоена вторая категория, сообщила пресс-служба РАТМ Холдинга. Получение сертификата дает стадиону право проводить матчи ФНЛ-1. Для информации: сейчас ФК «Новосибирск» играет во втором дивизионе (ФНЛ-2).
— В настоящее время на стадионе устанавливают еще семь видеокамер высокого разрешения, позволяющих идентифицировать граждан. 12 таких камер разместили к началу футбольного сезона — для обеспечения общественного порядка, безопасности и антитеррористической защищенности объектов в рамках централизованной системы контроля управления доступом (СКУД), — сообщил генеральный директор ОАО «Стадион «Спартак» (56,34 % акций принадлежит РАТМ Холдингу) Михаил Федотов.
Напомним, летом 2021 года на поле «Спартака» заменили искусственный газон: по своим характеристикам покрытие от российского производителя Bamard, изготовленное из синтетических волокон, не уступает зарубежным образцам и максимально приближено к функциональным показателям натурального, однако, в отличие от него предназначено для интенсивного использования.
Кроме того, на «Спартаке» продолжают ремонт деревянных конструкций под зрительскими креслами; со стороны улицы Каменской для болельщиков гостевых команд обустраивают отдельный вход, оснащенный турникетами. До конца лета специалисты также предполагают отремонтировать кровлю и фасады (полностью или частично) у зданий ОАО «Стадион «Спартак».
Ранее мэрия Новосибирска сообщала о планах продать свою часть акций стадиона «Спартак», но потом передумала.
Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга
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