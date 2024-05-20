В Новосибирске с начала года открыто более 500 вакансий для подростков

С января по май в Новосибирской области было открыто 536 вакансий для подростков в возрасте от 14 лет, сообщила пресс-служба hh.ru. Это 5.7% от общего количества вакансий, заявленных работодателями региона. Для сравнения, в среднем по стране на долю этой категории соискателей приходится 3% вакансий.

Какую работу новосибирские компании готовы предложить подросткам:

41% — курьера,

7% — промоутера,

3% — официанта и упаковщика.

— 61% опрошенных компаний занимаются развитием корпоративной молодежной политики и организуют специальные мероприятиях, нацеленные на привлечение кандидатов в возрасте от 14 до 35 лет, — пояснили в hh.ru. — Прочие компании заявили, что у них пока нет вакансий для молодых сотрудников без опыта работы.

Напомним, ранее директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева отмечала, что канало привлечения кадров через работу с подростками в возрасте 14-18 лет, является перспективным. По ее словам, быстрее всего этот тренд поймал ритейл.

— Ритейл открывает специальные вакансии, компании готовы менять графики работы для подростков. 17% вакансий, открытых для подростков, сегодня предлагает именно ритейл. Думаю, что следом начнут подтягиваться и другие рынки, как это было с сотрудниками 60+, — комментирует Дегтярева. — Демографическая ситуация сегодня такова, что если не работать с подростками сейчас, то непонятно, сможешь ли ты привлечь этого сотрудника к себе в компанию в то время, когда он выйдет на рынок труда и начнет искать работу на полный день. Однако большинство компаний пока не понимают перспективы этой работы, так как отсутствует выгода в текущем моменте. 81% компаний подростков не трудоустраивают. Бизнес подходит к работе с подростками с той же линейкой, что и к другим сотрудникам, не задумываясь о том, что это серьезный вклад в будущее, в продвижение бренда, в развитие компетенций, которые ему будут необходимы в будущем.

По данным Минтруда и соцразвития, в этом году на предприятиях Новосибирской области планируют трудоустроить 6,8 тысячи подростков. в 2023 году в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ было внесено предложение о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые разрешили бы подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при условии, что будет обеспечена их безопасность.

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