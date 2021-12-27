С января 2023 года россияне смогут получать электронные паспорта

Электронные паспорта гражданам России начнут выдавать с января 2023 года, сообщила в эфире радио «Милицейская волна» начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

— МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года, — уточнила она.

На первоначальном этапе россияне получат не менее 100 тыс. паспортов. Их количество будет зависеть от интереса россиян, который уже находится на высоком уровне, отметила Казакова. Об этом, по ее словам, свидетельствуют поступающие обращения, в которых граждане просят сообщить о дате начала выдачи.

Выдачу паспортов будут производить на добровольной основе гражданам с 14 лет, не предусмотрен какой-либо приоритетный порядок получения.

Паспорт с электронным носителем информации будет с юридической точки зрения иметь такой же статус, как и действующий бумажный, подчеркнула Казакова.