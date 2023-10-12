В Новосибирске снизились цены на бензин — Росстат

В Новосибирской области после длительного роста, в период с 3 по 9 октября зарегистрировано снижение цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил Росстат. По данным ведомства, бензин стал дешевле в 66 субъектах Российской Федерации, но больше всего он подешевел в Новосибирской области — на 4,7%.

По наблюдениям Росстата, автомобильный бензин марки АИ-92 в регионе можно приобрести в среднем за 50,13 рублей, марки АИ-95 за 53,91 рубль, а бензин марки АИ-98 и выше — за 67,23 рублей. Средняя цена за литр топлива в Новосибирске составляет 52,27 рублей. Дизельное топливо на этой неделе стоило 67,55 рублей. Для сравнения 10 лет назад, средняя цена АИ-92 достигла в Новосибирской области 27,98 рублей. А стоимость топлива марки АИ-95 — 30 рублей.

Напомним, в начале октября Новосибирскстат уже сообщал о снижении цен на автомобильное топливо. По данным статистиков, бензин марки АИ-95 подешевел 3 октября на 0,5% (на 29 копеек), АИ-92 – на 0,4% (на 22 копейки), дизельное топливо – на 0,1% (на 6 копеек). Тогда снижение цен эксперты связывали с решением правительства РФ об ограничении экспорта нефтепродуктов.

Согласно сервису russiabase.ru, на АЗС сети «Газойл» автомобильный бензин марки АИ-92 12 октября стоил 48.8 рублей, марки Аи95 — 52,4 рублей, дизельное топливо — 65,7 рублей. Сеть АЗС «Беркут» предлагал бензин марки АИ-92 за 56,5 рублей, АИ-95 за 60,5 рублей, дизельное топливо — 69,5 рублей. На АЗС «Газпромнефти» приобрести автомобильный бензин марки АИ-92 можно было приобрести за 48,8 рублей, марки АИ-95— за 52,48 рублей соответственно, а дизельное топливо — за 66,26 рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске появилось объявление об ограничении отпуска бензина.