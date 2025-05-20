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В Новосибирской области рухнул спрос на складской персонал

  • 20/05/2025, 13:00

В Новосибирской области рухнул спрос на складской персонал
Проблемы в логистической отрасли начались из-за стагнации в строительстве

В Новосибирской области зафиксировано резкое сокращение спроса на специалистов, задействованных в транспортно-логистической сфере. С начала года падение составило 16%. Об этом свидетельствуют аналитические данные SuperJob и Ozon.

Общему спаду на логистическом рынке региона предшествовало его активное развитие. Напомним, на начало 2024 году области не хватало около 500 тысяч кв. м. складской недвижимости. Хотя уже тогда объем складов класса A и B составлял 1,6 млн кв.м. А свободных площадей из них было менее 1,5%. До этого, в 2022 году был небольшой спад по вводу складских комплексов — 81 тысяча кв.м, что в два раза меньше, чем годом ранее. В 2023 году ввели в эксплуатацию 139 тысяч кв.м., а в 2024-м последовал достаточно серьезный рост — почти 310 тысяч кв.м. складов класса A и B.

Вывод новых объектов на логистический рынок региона сопровождался повышенным спросом и на специалистов из этой отрасли. Одновременно росли зарплаты и повышался уровень привлекательности таких вакансий. Но с началом 2025 года ситуация резко изменилась. Жители региона, как и страны в целом, стали планомерно переходить от потребительской к сберегательной модели. Как следствие — замедление розничного товарооборота и снижение нагрузки на логистическую отрасль. После двух лет активного роста спрос на складской персонал сократился на 16% в годовом исчислении. Все это неминуемо приведет к замедлению увеличения зарплат, что сделает отрасль менее привлекательной для соискателей, прогнозируют эксперты.

Однако пока, несмотря на общее сокращение вакансий, соискателей на должности в логистической сфере становится все больше. В Новосибирской области рост с начала года составил 14%.

Помимо перехода россиян к сберегательной модели поведения эксперты отрасли связывают общий спад на логистическом рынке с проблемами в строительной сфере, что, в свою очередь, спровоцировало увеличение ставок по ипотечным кредитам и сокращение льготных ипотечных программ, что сделало жилье менее доступным для большинства покупателей. Следствием этого стало снижение объемов строительства жилья и снижение спроса на строительные материалы. Об этом редакции Infopro54 рассказал руководитель комитета по транспорту и логистике НОО «Опора России», генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер» Дмитрий Колодаев.

— Логистика тесно связана со строительной отраслью. Мы являемся их прямым отражением, падение объемов там неминуемо приводит к негативным последствиям в нашей сфере. Ожидается, что в этом году почти сорок процентов небольших застройщиков будут банкротиться. Сейчас в Новосибирской области идет серьезнейшая чистка рынка, борьба за клиентов становится все жестче, и я думаю, что в результате останутся только самые сильные, — утверждает эксперт.

О сложностях, с которыми пришлось столкнуться строительному рынку региона ранее говорил и координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент Российского союза строителей, руководитель СРО АСОНО Максим Федорченко.

— На рынке строительных материалов так же сложно, как и непосредственно у застройщиков. Из-за сокращения спроса и выхода новых проектов на рынок сокращается потребление материалов. Первыми это ощущают производители инертных строительных материалов, цемента, бетона, и арматуры. Последними кризис почувствуют производители отделочных материалов, так как сейчас будут сдаваться объекты, возведенные в годы высокого потребительского спроса. Поэтому у них сегодня, напротив, пик потребительского спроса, — отмечал Федорченко.

При этом спрос на хороших сотрудников в транспортно-логистической сфере региона сохраняется, утверждает Дмитрий Колодаев. Небольшое падение может быть связано только с сезонным фактором, но ближе к осени ситуация стабилизируется.

— Большие сокращения проходят только в сфере железнодорожных перевозок. Это связано с сильным сокращением импорта в Россию. Вот у специалистов этой отрасли действительно серьезные проблемы, — уточнил эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев резко вырос интерес к поиску новой работы. 

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : траснпортная логистика


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