В Новосибирске утвердили планировку территории с выходом на будущий Ельцовский мост

Мэрия Новосибирска утвердила проект планировки территории в Железнодорожном и Заельцовском районах, ограниченной улицами Сухарной, Владимировской и береговой линией Оби. Документ запускает комплексное развитие участка площадью 378,53 га. Как результат население этой части города к 2030 году вырастет с 14 до 50,7 тыс. человек.

Утвержденный проект предполагает полную трансформацию правобережной территории. Вместо частного сектора и промышленных зон здесь появятся кварталы смешанной этажности, обеспеченные социальной инфраструктурой. Общий объем жилищного фонда увеличится в 3,4 раза — с 444 тыс. до 1,52 млн кв. м. При этом под снос пойдут 82 тыс. кв. м существующего жилья, в том числе 72,3 тыс. кв. м индивидуальных домов.

Один из основных элементов документа — создание транспортного коридора к будущему мостовому переходу через Обь «Ельцовский». В проекте заложена трамвайная линия по ул. Сухарной с выходом на перспективную переправу, а также строительство магистральной улицы районного значения вдоль Оби от Димитровского моста до створа будущего моста. Протяженность набережной с пешеходной и проезжей частью составит 3,9 км.

Согласно приложению к постановлению, сам мостовой переход и трамвайная линия к нему отнесены ко второму этапу реализации проекта — после 2030 года. Первый этап рассчитан до 2030 года включительно.

Для нового района утверждено строительство 8 детских садов на 2 335 мест, 6 школ на 6 200 мест, амбулаторно-поликлинического учреждения на 800 посещений в смену и двух станций скорой медицинской помощи. Часть социальных объектов включена в первый этап.

— На расчетный срок планируется строительство объектов дополнительного образования в сфере культуры и искусства: детской школы искусств в квартале 020.01.03.01; детской школы искусств в квартале 020.01.05.02, — говорится в положении о характеристиках планируемого развития территории.

Документ устанавливает механизм, при котором возведение новых домов возможно только при наличии муниципальных участков под школы и детсады, действующих разрешений на строительство соцобъектов или заключенных концессионных соглашений. Объемы жилой застройки напрямую привязаны к темпам ввода социальной инфраструктуры.

Ранее действовавший проект планировки этой территории (постановление от 27 декабря 2023 года № 7440) признан утратившим силу.

Ранее редакция сообщала, что мэрия утвердила проект застройки у «Наутилуса».