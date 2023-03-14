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За падение снега на ребёнка к ответственности привлекут торговую сеть

  • 14/03/2023, 10:46
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падение снега на ребенка
Ранее ритейлеру неоднократно выносились предписания и предостережения.

Официально зафиксированы и переданы в прокуратуру материалы по факту схода снега на 8-летнего ребёнка с крыши сетевого магазина на ул. Олеко Дундича в Калининском районе Новосибирска. Как сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии, глава района Герман Шатула, ребёнок серьёзно не пострадал.

Пришла домой самостоятельно, пожаловалась маме, что голова болит, рассказывает глава района. Повезли в больницу. Там посмотрели, диагноз не подтвердился.

Герман Шатула уточнил, что речь идет о магазине сети «Монетка».

В ходе совещания было озвучено, что руководство торговой сети уже неоднократно получало предостережения по поводу содержания своих объектов.

То, что девочка не пострадала, это повезло, комментирует мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Но случай требует принять меры в отношении администрации данного магазина, тем более, что ранее были предупреждения. У каждого такого случая должны быть фамилия руководителя, адрес. Виталий Геннадьевич (Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.  Ред.), присоединитесь, в кругу ваших полномочий работа с хозяйствующими субъектами, поскольку было моё прямое указание о том, чтобы предупредить все хозяйствующие субъекты об опасности.

При этом, по информации департамента ЖКХ, согласно официального графика, завтра должны завершиться работы по уборке снега с кровель. В настоящее время из 3, 8 тыс кровель очищены 3,7 тыс (97%). В Центральном округе, Советском и Дзержинском районах эти работы уже завершились. На территории остальных районов – готовность оценивают более, чем на 90%.

С другой стороны прокуратуры Новосибирской области, факты ненадлежащего содержания объектов в части расчистки кровель от снега и наледи зафиксированы и на территории других районов, в частности, Октябрьского и Ленинского.

Руководителям организаций и учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства, в частности, сообщают в ведомстве по итогам рейда в Октябрьском районе. В случае неисполнения обязанностей по своевременной уборке снега и наледи могут быть привлечены к административной ответственности, а при наступлении серьёзных последствий (вред жизни, здоровью и имуществу граждан) к уголовной.

 

Ранее редакция сообщала о других несчастных случаев в результате схода наледи с крыш.

Фото прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : расчистка кровель падение снега на ребенка несчастный случай


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