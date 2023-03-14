За падение снега на ребёнка к ответственности привлекут торговую сеть

Официально зафиксированы и переданы в прокуратуру материалы по факту схода снега на 8-летнего ребёнка с крыши сетевого магазина на ул. Олеко Дундича в Калининском районе Новосибирска. Как сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии, глава района Герман Шатула, ребёнок серьёзно не пострадал.

— Пришла домой самостоятельно, пожаловалась маме, что голова болит, — рассказывает глава района. — Повезли в больницу. Там посмотрели, диагноз не подтвердился.

Герман Шатула уточнил, что речь идет о магазине сети «Монетка».

В ходе совещания было озвучено, что руководство торговой сети уже неоднократно получало предостережения по поводу содержания своих объектов.

— То, что девочка не пострадала, это повезло, — комментирует мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Но случай требует принять меры в отношении администрации данного магазина, тем более, что ранее были предупреждения. У каждого такого случая должны быть фамилия руководителя, адрес. Виталий Геннадьевич (Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства. — Ред.), присоединитесь, в кругу ваших полномочий работа с хозяйствующими субъектами, поскольку было моё прямое указание о том, чтобы предупредить все хозяйствующие субъекты об опасности.

При этом, по информации департамента ЖКХ, согласно официального графика, завтра должны завершиться работы по уборке снега с кровель. В настоящее время из 3, 8 тыс кровель очищены 3,7 тыс (97%). В Центральном округе, Советском и Дзержинском районах эти работы уже завершились. На территории остальных районов – готовность оценивают более, чем на 90%.

С другой стороны прокуратуры Новосибирской области, факты ненадлежащего содержания объектов в части расчистки кровель от снега и наледи зафиксированы и на территории других районов, в частности, Октябрьского и Ленинского.

— Руководителям организаций и учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства, — в частности, сообщают в ведомстве по итогам рейда в Октябрьском районе. — В случае неисполнения обязанностей по своевременной уборке снега и наледи могут быть привлечены к административной ответственности, а при наступлении серьёзных последствий (вред жизни, здоровью и имуществу граждан) — к уголовной.

Ранее редакция сообщала о других несчастных случаев в результате схода наледи с крыш.