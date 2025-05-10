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За нарушение режима противопожарного режима оштрафованы почти 250 новосибирцев

  • 10/05/2025, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
За нарушение режима противопожарного режима оштрафованы почти 250 новосибирцев
Усиленное патрулирование частных домов и дачных обществ продлится до 12 мая

В Новосибирской области сотрудники пожарного надзора возбудили 249 административных дел за нарушение требований противопожарного режима.

— Основные нарушения, которые выявляются патрульными группами, это сжигание сухой травы, использование открытого огня и несвоевременная уборка участков от сухой растительности и мусора, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что межведомственные группы, которые состоят из специалистов госпожнадзора МЧС России, сотрудников полиции, представителей регионального Минприроды, органов местного самоуправления и волонтеров, ежедневно патрулируют частный жилой сектор и дачные общества. Усиленное патрулирование продлится до 12 мая. Кроме того, для выявления нарушителей используются беспилотники.

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Новосибирской области до 12 мая. Он был введен 25 апреля соответствующим постановлением губернатора Андрея Травникова. Жителям региона запрещено посещать леса, разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, а также готовить пищу на огне. В зоне риска находятся 1400 населённых пунктов. Среди наиболее «горимых» районов оказались Куйбышевский, Убинский, Венгеровский, Каргат, Чулым.

Стоит отметить, что штраф для физлиц в период особого противопожарного режима составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей. Если действия повлекли большой ущерб имуществу, нанесли вред здоровью или послужили гибели человека, виновнику грозит уголовная ответственность.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область получит новые беспилотники для мониторинга лесных пожаров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : штрафы противопожарный режим


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