В Новосибирске появились электровелосипеды для аренды

В Академгородке появилась возможность арендовать электровелосипеды. Об этом сообщил один из местных кикшеринговых сервисов. Для этого закуплено 100 новых велосипедов.

Все велосипеды оборудованы IoT-модулем и работают по тем же принципам, что и самокаты. Например, они могут автоматически сбавлять скорость в «медленных зонах» и останавливаются там, где ездить нельзя. При этом их скорость ограничена за счет мотора, который отключается на отметке 25 км/ч автоматически.

В компании рассказали, что все поездки на электровелосипедах и самокатах сервиса застрахованы. Полис распространяется в том числе и на пешеходов: в случае инцидента им компенсируют причинённый здоровью ущерб.

В этом сезоне в Новосибирске работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. У каждого оператора флот составляет несколько тысяч единиц средств индивидуальной мобильности. Электровелосипедами на сегодняшний день пользуются в основном курьеры и доставщики.

Напомним, в мае 2025 года первый вице-мэр Иосиф Кодалаев сообщал, что в мэрии рассматривается вопрос о создании отдельного управления в составе департамента дорожно-благоустроительного комплекса. Оно займется созданием необходимой инфраструктуры и обеспечением безопасного движения на велосипедах и самокатах. Весной 2025 года власти города утвердили новые правила для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), но в городе пока не хватает дорожек для такого транспорта.

Ранее редакция сообщала, что кикшеринговые компании хотят арендовать 2,5 тысячи площадок в Новосибирске.