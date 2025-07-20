В Новосибирске утвержден проект планировки территории в Ленинском районе

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о проекте планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Дукача, Ивана Севастьянова, Толмачевским шоссе в Ленинском районе города. Её площадь составляет 304,91 га. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Предполагается, что к 2030 году численность населения на этой территории составит порядка 24,8 тыс. человек (сейчас 5,35 тыс. человек). Жилищный фонд планируемой территории должен увеличиться с 202,3 тыс кв метров до 694,1 тыс. кв. метров. Таким образом, объем нового жилищного строительства определен в размере 491,9 тыс. кв. м общей площади. При этом показатель средней жилищной обеспеченности на территории проекта планировки составит 28 кв. м на человека.

Проектом предусмотрено строительство жилых домов смешанной этажности, два амбулаторно-поликлинических отделения — по ул. Забалуева (на 250 посещений в смену) и ул. Спортивной (на 200 посещений в смену), 6 детских садов (два по ул. Забалуева и 4 — по ул. Спортивной), две школы (ул. Энергетическая и ул. Забалуева), объект допобразования, бассейн, пожарное депо, два опорных пункта охраны порядка, а также благоустройство карьера (озера), примыкающего к кварталу.

По проекту магистральные улицы Дукача и Энергетической будут продолжены. По ул. Дукача проложат трамвайные пути протяженностью 2,11 км. Остановку «Пригородный простор» перенесут и сделают из нее транспортно-пересадочный узел. Он будет включать: железнодорожное сообщение, трамвай, конечный остановочный пункт общественного транспорта, перехватывающую парковку.

— Для пешеходного сообщения со смежным планировочным районом предусмотрено строительство трех пешеходных внеуличных переходов через ул. Дукача, — говорится в постановлении.

Ранее редакция сообщала, что мэр Максим Кудрявцев подписал постановление о проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, ул. Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе. Площадь планируемой территории – 510 га. Развитие территории будет проходить в три этапа.