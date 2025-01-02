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«Речфлот» планирует купить три новых теплохода для Новосибирска

  • 02/01/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
«Речфлот» планирует купить три новых теплохода для Новосибирска
Ранее в компании говорили о планах приобрести в лизинг суда-электроходы

Новосибирская компания «Речфлот» планирует купить до 2029 года три теплохода пассажировместимостью от 50 до 200 человек. Стоимость одного составляет от 150 до 350 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании Антон Бочаров. По данным издания, сейчас «Речфлот» изучает предложения, поступившие от компаний Санкт-Петербурга и Красноярска.

Напомним, ранее глава Ассоциация судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий рассказывал редакции Infopro54 о том, что ассоциация готовит масштабный инвестиционный проект по развитию речных перевозок в Новосибирской области. Он пояснял, что «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) формирует заявки от субъектов федерации России на создание речных судов и планирует работу по заказу и загрузке мощностей. Ассоциация направила заявку на создание к 2030 году двух судов-электроходов,  а также планирует получить господдержку в рамках масштабного инвестпроекта. Предполагается, что в рамках МИП инвестор будет приобретать суда, а органы власти обеспечивать формирование инфраструктуры.

Проект развития речных перевозок в Новосибирске разработчики намерены подготовить к весне 2025.

Стоит также отметить, что в 2024 году компания «Речфлот» планировала запустить межрегиональные рейсы. Ожидалось, что теплоход «Новосибирск» будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск и из Новосибирска в Барнаул, а также возить пассажиров в Караканский бор. Пока эти планы сдвинуты на 2025 год. https://infopro54.ru/news/iz-novosibirska-v-karakanskij-bor-razrabotayut-turisticheskij-marshrut-po-obi/

Ранее редакция сообщала о том, что питерская круизная компания увеличит количество рейсов по Оби. Новосибирцы также планируют развивать в 2025 году круизные программы

Фото предоставлено автором, Антоном Бочаровым.

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : теплоход речные перевозки круиз


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