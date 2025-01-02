Только два процента новосибирцев встретили Новый год в ресторане

Подавляющее большинство (72%) новосибирцев встретили Новый год дома с близкими, 12% ходили в гости к друзьям или родственникам, а 8% работали. Только 2% горожан решили отметить Новый год в ресторане, ещё 2% отправились в другой город России. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками электронного кошелька ЮMoney.

Напомним, средний чек за ужин в ресторане в новогоднюю ночь в Новосибирске составил 3000 руб., без учета алкоголя. Банкет стоил вдвое дороже — 6000 руб. за человека. Развлекательная программа в ночь на 1 января стоила не менее 4000 руб. за человека, а детский аниматор — от 2000 руб. за час. В капсульном ресторане Ten на крыше Grand Autograph Hotel блюда от шеф-повара и развлекательная программа в Новый год стоили 49 тысяч рублей за гостя. Новогодняя ночь в коттедже обошлась новосибирцам минимум в 90 тысяч рублей.

Респонденты также прокомментировали свои планы на длинные новогодние праздники. 67% опрошенных заявили, что намерены провести эти дни дома в кругу семьи. 26% новосибирцев собираются работать на выходных, а 11% — учиться чему-нибудь новому. Ещё 8% отправятся в путешествие по России, столько же займутся активным зимним спортом, а 2% поедут за границу.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость билетов на «Щелкунчик» в Новосибирске перед Новым годом достигала 35 тысяч рублей, но на январских каникулах она существенно упала.