Российские импортеры могут застраховать авансовые платежи

Страховку оформляет национальное агентство ЭКСАР для клиентов Банка «Левобережный». Полис защищает от коммерческих и политических рисков, дает уверенность в иностранных поставщиках, гарантирует возврат платежа за непоставленные товары и позволяет избежать санкций за невозврат аванса на территорию РФ.

По словам генерального директора ЭКСАР и старшего вице-президента РЭЦ Никиты Гусакова, текущая обстановка в мире повлияла на рост запрашиваемого аванса со средних 20% до 70% от суммы контракта. Таким образом, страхование авансовых платежей является достаточно актуальным для импортера инструментом.

Страховка оформляется на 1 год и позволяет покрыть до 90% от суммы убытка. Страховая премия рассчитывается от суммы авансов, перечисленных поставщикам. Рамочный договор предусматривает страхование портфеля поставщиков.

Перед подписанием договора ЭКСАР проведет анализ финансового положения контрагента, затем определит условия и стоимость страхования. Это занимает до 15 рабочих дней с момента предоставления запроса на страхование и финансовой отчетности покупателей. В случае невозврата аванса ЭКСАР выплатит импортеру страховое возмещение.

Оформить страховку можно в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Для получения консультации оставьте заявку на сайте, и валютный контролер вам перезвонит. Подробности по телефону 8-800-3333-555.