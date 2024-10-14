Нейросеть помогает выстраивать работу на онлайн-платформах

Технологии на основе искусственного интеллекта в маркетинге и продажах, клиентском сервисе и цепочках поставок используют уже 67% компаний в сфере онлайн-торговли. Об этом ранее отмечалось в результатах исследования, подготовленного в консалтинговой компании «Яков и Партнеры» совместно с «Яндексом».

Например, «Авито» обучил собственную большую языковую модель (LLM) анализировать отзывы, оставленные о мастерах, и составлять на их основе короткую справку. В ней содержится резюме всех отзывов с ключевыми преимуществами и недостатками исполнителя. Кроме того, нейросеть помогает потенциальным заказчикам сформировать общее представление об исполнителе услуги, подсветить его ключевые качества и дать добросовестным пользователям больше внимания заказчиков.

Генеративные модели также используются на платформе для помощи пользователям в создании описаний товаров в определенных категориях. Для написания алгоритмов и дообучения нейросети команда AI-редакторов проанализировала более 20 тысяч примеров. Сейчас эта функция работает в тестовом режиме в нескольких категориях платформы.

— ИИ помогает экономить время при изучении профиля продавца или исполнителя за счет использования машинного обучения перед заказом услуги или покупки, — поясняет Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности платформы.

Эксперты также отмечают, что на онлайн-платформах в первую очередь ИИ используется для персонализации опыта покупателя. Алгоритмы машинного обучения анализируют данные о предпочтениях и поведении посетителей онлайн-сервисов, что позволяет предлагать индивидуально подходящие товары и услуги, увеличивая вероятность совершения покупки. Кроме того, благодаря анализу данных, ИИ также помогает предсказывать поведение покупателей и определять тенденции рынка.