В Новосибирске в суд направлено уголовное дело застройщика ЖК «Рихард»

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца общества с ограниченной ответственностью «НСК Девелопмент», осуществлявшего строительство многоэтажных жилых домов «ЖК «Рихард» в Новосибирске по улице Зорге, сообщает пресс-служба ведомства.

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

— По версии следствия, обвиняемый принял решение финансировать текущую деятельность общества альтернативным способом, путем предоставления фирме возмездных займов от себя лично и иных подконтрольных ему организаций, — говорится в сообщении. — Застройщик при этом должен был исполнять кредитные обязательства и возвращать бенефициару займы с процентами.

Это повлекло неспособность ООО «НСК Девелопмент» исполнить взятые на себя обязательства перед 390 участниками долевого строительства по достройке 4 жилых домов, подрядчиками и иными добросовестными контрагентами, а впоследствии – его банкротство.

Ущерб от деятельности обвиняемого составил свыше одного млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, строительство ЖК «Рихард» началось в 2014 году. Сначала его пообещали сдать в эксплуатацию в 2015-2017 годах. Однако застройщик ООО «НСК Девелопмент» так и не закончил объект. В 2018 году в отношении компании «НСК Девелопмент» ввели процедуру наблюдения, а в мае 2019 следователи возбудили дело в отношении руководства «НСК-Девелопмент» по статье «Мошенничество» УК РФ.

В начале 2021 года долгострой был передан ПК жилищно-строительному кооперативу «Рихард 279/4». В конце декабря ещё один крупный дом на Зорге был достроен.