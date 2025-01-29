Иски на 100 млн поступили к новосибирскому «СпецТрансСтрою» в Кузбассе

В Арбитражный суд Кемеровской области поступили два исковых заявления к скандальному новосибирскому подрядчику — ООО «СпецТрансСтрой». Региональная прокуратура требует взыскать с компании более 100 млн рублей (32,5 и 68,9 млн рублей) за срыв контрактов по ремонту важных городских объектов — Запсибовского моста и тоннеля на общую сумму порядка 522 млн рублей. Работы по ним подрядчик должен был завершить к сентябрю 2024 года. В качестве соответчика выступает администрация Новокузнецка. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Помимо взыскания долга, прокуратура подала заявления о принятии обеспечительных мер к ответчику.

Напомним, в августе 2024 года «СпецТрансСтрой» лишился двух крупных контрактов в Новосибирской области: на строительство метро «Спортивная», а также контракта на ремонт Октябрьского моста.

Позже «Территориальное управление автодорог Новосибирской области» (ГКУ НСО «ТУАД») обратилось в УФАС с заявлением о включении подрядчика в реестр недобросовестных подрядчиков и в одностороннем порядке расторгло с компанией несколько контрактов по капремонту автодорог.

Мэрия потребовала вернуть 426 млн. рублей, выплаченного подрядчику аванса. Апелляция также поддержала требование метрополитена к «СпецТрансСтрою» на 200 млн. руб по контракту на возведение станции метро «Спортивная».

5 октября 2024 года в Новосибирске были задержаны руководители ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов и Виталий Сукач. После проверки прокуратуры и УФСБ в отношении них возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в хищении на госзаказах на 130 млн рублей. По версии следствия, злоупотребление Араповым полномочиями при реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор» привело к хищению 43 млн бюджетных средств. Глава компании и его зам Сукач также обвиняются в мошенничестве по факту хищения 87 млн рублей бюджетных средств при строительстве объекта в рамках нацпроекта «Чистая вода» в городе Татарске.

Как стало известно редакции Infopro54, на экс-директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова возбуждено еще четыре уголовных дела о мошенничестве, в том числе два эпизода по строительству станции метро «Спортивная». Источник редакции в Следственном комитете сообщил, муниципальному предприятию были предоставлены подложные документы. В результате этого в документах не досчитались 19,1 млн и 25,4 млн рублей, которые были выделены заказчиком на корректировку проектно-сметной документации.

Аналогичная ситуация обнаружилась по контрактам на реконструкцию дороги к «Сибирь-Арене» (на сумму 2,3 млн рублей) и реконструкции Октябрьского моста (на сумму 23,2 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что режим повышенной готовности введут на станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Департамент транспорта теперь может заключать контракты с подрядчиками для достройки станции без торгов.