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Цифровой путь в будущее России. Генеральный партнер проекта ПАО «Ростелеком» представляет номинацию «Цифровая Сибирь»

  • 10/06/2024, 13:33

В эпоху стремительного развития технологий, Россия активно внедряет инновации в различные сферы жизнедеятельности, стремясь стать одним из лидеров в области цифровой экономики.

Цифровой путь в будущее России. Генеральный партнер проекта ПАО «Ростелеком» представляет номинацию «Цифровая Сибирь»Это позволяет сократить издержки, повысить производительность труда, улучшить качество продукции и услуг, развивать новые бизнес-модели. При этом важно обеспечить доступность цифровых технологий для всех регионов страны, чтобы сократить цифровое неравенство и обеспечить инклюзивное развитие.

Необходимость таких процессов подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию, отметив: «В современных условиях повышение эффективности всех сфер производительности труда неразрывно связано с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. Такие решения дают возможность создавать цифровые платформы, которые позволяют оптимально выстроить взаимодействие граждан, бизнеса и государства между собой».

В регионах Сибирского федерального округа повышению эффективности взаимодействия предпринимателей из ИТ-сектора и органов власти уделяется особое внимание. В том числе, проводятся обучающие семинары для предпринимателей, вручаются гранты на разработки новых программных решений, внедряются другие механизмы господдержки цифровой трансформации региона.

«Для нас участие в ключевом медиа-событии Сибири  ценная возможность поддерживать интерес журналистского сообщества к важным и близким «Ростелекому» темам  цифровому развитию региона и формированию прогрессивного и талантливого молодого поколения»,  подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

ПАО «Ростелеком» является одним из крупнейших телекоммуникационных операторов в России и на протяжении многих лет выступает генеральным партнером Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Компания стремится предоставить клиентам качественные услуги связи, учитывая их потребности и предпочтения, активно инвестирует в развитие новых технологий.

Победа в номинации «Цифровая Сибирь» присуждается за материал или серию материалов о развитии телекоммуникационной отрасли на территории Сибири; о ключевых трендах в ИТ-индустрии и телеком-сфере; организации доступа к высокоскоростному интернету, внедрении современных информационно-аналитических сервисов; об устранении цифрового неравенства между жителями городов и сельским населением. Также для участия в проекте допускаются работы, рассказывающие о важности информационной безопасности и разработке новых технологий защиты данных в условиях ускоренного роста востребованности онлайн-сервисов.

В 2023 году в ходе пресс-тура, организованного ПАО «Ростелеком» в рамках  XIII «Сибирской медиа-недели», победители проекта посетили уникальные объекты промышленности, культуры и спорта в Красноярском крае. Лучшие журналисты Сибири побывали в селе Овсянка и городе Дивногорске, поднялись на Красноярскую ГЭС, осмотрели экспозицию Музея связи и сыграли в кёрлинг.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» текущего года участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронных СМИ в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото  предоставлено МА «Сибирское соглашение»

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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