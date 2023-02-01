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В Новосибирске вновь не хватает кадров для уборки снега

  • 01/02/2023, 18:23
Автор:
уборка снега вакансии
В том числе, в районе-флагмане эксперимента по перераспределению «уборочных» полномочий.

МКУ Дзержинского района Новосибирска испытывает дефицит рабочих рук, задействованных на уборке и вывозе снега с улиц. Об этом в своём отчётном докладе депутатам горсовета сообщила первая заместитель главы района Светлана Глинская.

Остаётся острым вопрос нехватки кадров в нашем подведмственном МКУ. Укомплектованность механизаторами составляет 61,3% от штатной численности, дорожными рабочими 80%, сообщает замглавы района. Текучесть кадров составила 32%, что на 10% меньше, чем в 2021 году. Среднемесячная зарплата по учреждению составила 54 тыс руб (+17% по сравнению с 2021 годом).

Помимо рабочих, актуальным остаётся вопрос и обеспеченности техникой, несмотря на то, что в прошлом году было закуплено несколько единиц новой снегоуборочной техники. На этот факт районной администрации уже указывали аудиторы городской контрольно-счётной палаты. Напомним, что нехватка техники послужила поводом для предписания прокуратуры в адрес мэрии городское руководство обязали приобрести несколько сотен единиц машин для уборки и вывоза снега.

Вопрос рабочих кадров, причём в масштабах не только Дзержинского района, но и всего города обсуждается депутатами уже на протяжении длительного времени.

В частности, озвучивалось предложение, по аналогии с ранее действовавшей программой для привлечения педагогических работников, «реанимировать» подобную для «дорожников», привлекаемых на зимне-сезонные работы из сельской местности. В частности, речь шла о том, чтобы им на время работ было предоставлено жильё и ряд социальных выплат.

Услышала, что почти 400 млн заложено на покупку новой, в том числе снегоуборочной техники, говорит депутат от Советского района Светлана Каверзина. Но кроме техники нужны люди. А в муниципальных предприятиях зарплаты раза в два ниже, чем в коммерческих организациях. Не хватает специалистов. Водителей КАМазов, может, ещё найдём, а с грейдеристами вопрос. Когда у автобусников не хватало водителей, они открывали курсы и обучали людей.

В мэрии с этим не согласны.

Не самое благодарное дело создавать целую школу по обучению механизаторов, считает первый вице-мэр Олег Клемешов. Что касается ДЭУ, то мы привлекательны для потенциальных работников тем, что у нас прозрачные условия оплаты, обозначен соцпакет. Честно говоря, есть места временного проживания. Понятно, что базы не самые новые, требуют обновления. Но обновление техники это одно из улучшений условий работы.

Напомним, что Дзержинский район один из первых, наряду с Советским, стал участником пилотного проекта по передаче «снегоуборочных» полномочий с городского на районный уровень. В начале 2023 года этот список пополнил Первомайский район. В настоящее время, по информации мэрии, к этому готовятся ещё несколько городских территорий. Каких именно пока не разглашается.

 

Ранее редакция сообщала, для чего уборка городских улиц проводится в режиме ЧС.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега


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