В Новосибирске вновь не хватает кадров для уборки снега

МКУ Дзержинского района Новосибирска испытывает дефицит рабочих рук, задействованных на уборке и вывозе снега с улиц. Об этом в своём отчётном докладе депутатам горсовета сообщила первая заместитель главы района Светлана Глинская.

— Остаётся острым вопрос нехватки кадров в нашем подведмственном МКУ. Укомплектованность механизаторами составляет 61,3% от штатной численности, дорожными рабочими — 80%, сообщает замглавы района. — Текучесть кадров составила 32%, что на 10% меньше, чем в 2021 году. Среднемесячная зарплата по учреждению составила 54 тыс руб (+17% по сравнению с 2021 годом).

Помимо рабочих, актуальным остаётся вопрос и обеспеченности техникой, несмотря на то, что в прошлом году было закуплено несколько единиц новой снегоуборочной техники. На этот факт районной администрации уже указывали аудиторы городской контрольно-счётной палаты. Напомним, что нехватка техники послужила поводом для предписания прокуратуры в адрес мэрии — городское руководство обязали приобрести несколько сотен единиц машин для уборки и вывоза снега.

Вопрос рабочих кадров, причём в масштабах не только Дзержинского района, но и всего города обсуждается депутатами уже на протяжении длительного времени.

В частности, озвучивалось предложение, по аналогии с ранее действовавшей программой для привлечения педагогических работников, «реанимировать» подобную для «дорожников», привлекаемых на зимне-сезонные работы из сельской местности. В частности, речь шла о том, чтобы им на время работ было предоставлено жильё и ряд социальных выплат.

— Услышала, что почти 400 млн заложено на покупку новой, в том числе снегоуборочной техники, — говорит депутат от Советского района Светлана Каверзина. — Но кроме техники нужны люди. А в муниципальных предприятиях зарплаты раза в два ниже, чем в коммерческих организациях. Не хватает специалистов. Водителей КАМазов, может, ещё найдём, а с грейдеристами — вопрос. Когда у автобусников не хватало водителей, они открывали курсы и обучали людей.

В мэрии с этим не согласны.

— Не самое благодарное дело создавать целую школу по обучению механизаторов, — считает первый вице-мэр Олег Клемешов. — Что касается ДЭУ, то мы привлекательны для потенциальных работников тем, что у нас прозрачные условия оплаты, обозначен соцпакет. Честно говоря, есть места временного проживания. Понятно, что базы — не самые новые, требуют обновления. Но обновление техники — это одно из улучшений условий работы.

Напомним, что Дзержинский район один из первых, наряду с Советским, стал участником пилотного проекта по передаче «снегоуборочных» полномочий с городского на районный уровень. В начале 2023 года этот список пополнил Первомайский район. В настоящее время, по информации мэрии, к этому готовятся ещё несколько городских территорий. Каких именно — пока не разглашается.

Ранее редакция сообщала, для чего уборка городских улиц проводится в режиме ЧС.