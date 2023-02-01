В 2023 году в Новосибирске планируют доработать концепцию водно-зеленого каркаса города

— В 2023 году продолжится работа по формированию водно-зеленого каркаса Новосибирска. Необходимо проведение дополнительных обследований, анализ документов и материалов по 9 водным кластерам и доработка концепции каркаса, —сообщил начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук в ходе отчета управления по благоустройству общественных пространств мэрии об итогах работы в 2022 году.

— Для территории в пойме Ельцовка-1 нужно разработать проектно-сметную документацию. Для парка в пойме Чербузы разработать дизайн-проект и обсудить его с горожанами. Для сквера по ул Галущака разработать ПСД, — перечислил чиновник.

Кроме того, по его словам, продолжится работа со строительными компаниями в рамках благотворительных соглашений по планированию территории в поймах трех рек.

Кроме того, он сообщил, что в 2023 году начнется работа в Первомайском сквере. За лето в этой зеленой зоне планируется провести комплексную реконструкцию.

Напомним, Первомайский сквер находится в Центральном районе Новосибирска напротив здания мэрии и рядом со станцией метро «Площадь Ленина». Он был разбит в 1932 году и считается одним из старейших в городе. Сквер традиционно является местом притяжения жителей Новосибирска и туристов, однако полномасштабной реконструкции в нем давно не проводилось. Ранее городские власти сообщали о планах реконструировать общественное пространство: обновить действующие фонтаны, убрать аварийные деревья и вернуть исторический облик. Объем инвестиций в проект оценивался в 200 млн рублей.

— Кроме того, нам нужно готовиться к обустройству перспективных территорий. Определить границы участка и разработать проектно-сметную документацию по скверу с рабочим названием «Сквер имени Юрия Бугакова», а также подготовиться к реконструкции «Аллеи Городов», — добавил Вадим Полещук.

В планах на 2023 год — второй этап благоустройства сквера «Героев Донбасса», запуск первого этапа благоустройства сквера «Сибиряков-Гвардейцев» — освещение и первый этап монтажа систем безопасности, создание нового сквера на ул Фадеева, а также реконструкция сквера «Радуга» в Ленинском районе и сквера «Учительский» в Калининском районе.

Ранее редакция сообщала, что в кластер «Обские парки» планируют инвестировать 11 млрд рублей.