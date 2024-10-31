Здание Ростелекома в центре города купит правительство Новосибирской области

Проект решения о приобретении в собственность Новосибирской области офисного здания ПАО «Ростелеком» на октябрьской сессии регионального парламента представил директор областного департамента имущества Роман Шилохвостов.

— Площадь арендуемых правительством региона помещений под размещение подразделений и ведомств сегодня составляет 33 тысячи кв метров. Из областного бюджета на арендную плату в год направляется 338 млн рублей. Для решения проблемы дефицита офисных помещений мы постоянно проводим анализ рынка коммерческой недвижимости Новосибирска, — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что в результате этого мониторинга был выявлен объект на ул Максима Горького, который выставило ПАО «Ростелеком».

— Площадь здания составляет 8235 кв метров, цена — 533 млн рублей, что составляет 64,7 тысячи рублей за квадратный метр, —пояснил Шилохвостов. — В ходе переговоров нам удалось договориться о прямой продаже здания для госнужд без торгов. «Ростелеком» обязуется освободить объект в течение 18 месяцев в течение которых будет арендовать объект на льготных условиях с возмещением всех коммунальных затрат.

Депутаты проголосовали за заключение этой сделки.

— Очень выгодная сделка. Дай Бог, чтобы она получилась, — резюмировал спикер парламента Андрей Шимкив.

Напомним, в августе эксперты консалтинговой компании Nikoliers сообщали, что объем рынка качественной офисной недвижимости в Новосибирске (53,7% — это класс А) составляет почти 398 тысяч кв. м. На тот момент средние ставки аренды по рынку БЦ в Новосибирске составляли около 900 рублей за 1 кв. м в месяц. В БЦ класса А — 2,6 тысячи рублей, в классах B и C — в районе 1-1,1 тысячи рублей. В классе D — менее 600 рублей.

По данным ООО «Сибирская юридическая компания», офисная недвижимость в Новосибирске в апреле 2024 года в среднем продавалась по 89 тысяч рублей за квадрат. В сентябре — 117,4 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что за 1,5 млрд рублей продается бизнес-центр в Новосибирске.