В Новосибирске волонтеры спасают птенца ушастой совы, перекормленного курицей

В новосибирский Центр реабилитации диких животных поступил слёток ушастой совы, сообщает цифровое издание КП-Новосибирск. Местные жители обнаружили его в Кировском районе города и забрали к себе домой.

Волонтеры рассказали изданию, что всю неделю, которую птенец прожил на новом месте, его кормили курицей. Такой рацион, конечно же, не подходит для ежедневного питания данного вида, поэтому желудок оказался не готов его воспринимать.

— Это ушастая сова. Они в природе едят мышей, — отметила волонтер Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

В ближайшее время птенчику подлечат животик, а потом подсадят к приемным родителям.

Ушастая сова — одна из полезнейших птиц нашей фауны, подлежит повсеместно охране и занесена в красную книгу.

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