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Вице-спикер горсовета Новосибирска поборется за пост губернатора области

  • 09/06/2023, 12:29
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Вице-спикер горсовета Новосибирска поборется за пост губернатора области
Федеральное руководство ЛДПР утвердило Евгения Лебедева в качестве кандидата на предстоящих выборах.

Зампредседателя горсовета Новосибирска Евгений Лебедев готовится к участию в выборах губернатора Новосибирской области от ЛДПР. Как рассказал Лебедев корреспонденту Infopro54, его кандидатуру уже утвердило федеральное руководство партии. Впереди решение конференции регионального отделения и прохождение муниципального фильтра.

—  Я готов участвовать в любых выборах, —  говорит собеседник Infopro54. —  Но не я сам решаю пойду или не пойду. Это решают вышестоящие руководящие органы партии. Партия предложила мне представлять её на выборах, я согласился.

О своей программе потенциальный кандидат говорить пока не готов

—  Программы ещё в конечном виде нет, она достаточно «сырая», —  сообщает Лебедев. —  Конечно, проецировать в неё моменты из опыта, пройденного в горсовете, будет правильным. Но нужно учитывать и специфику Новосибирской области, её роль и место среди других субъектов Федерации и не забывать о том, что регион это не только город Новосибирск, но и все остальные муниципальные образования.

Напомним, что в 2019 году Евгений Лебедев участвовал в выборах мэра Новосибирска, по результатам которых занял 3 место. В 2020 году выиграл выборы в горсовет по округу №2 в Дзержинском районе.

По информации редакции, в выборах намерены участвовать и новосибирские справороссы. До этого стало известно о планах по участию в выборах действующего губернатора Андрея Травникова и секретаря реготделения КПРФ, заместителя председателя аграрного комитета Заксобарния Романа Яковлева.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 10 сентября.

Ранее редакция сообщала, сколько дней будет проходить голосование.

Фото: Горсовет Новосибирска

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : ЛДПР Евгений Лебедев выборы губернатора Новосибирской области


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