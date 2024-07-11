Подросток пострадал в автобусе Новосибирска из-за лопнувшего колеса

Днем в Ленинском районе Новосибирске у пассажирского автобуса № 57 во время движения лопнуло колесо.

― Водитель двигался по улице Титова и в районе дома № 27 допустил разрыв задней левой покрышки колеса. В результате ДТп пострадал 14-летний мальчик, ― прокомментировали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Мальчик был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия работали инспекторы ДПС. На водителя составлен административный протокол. За подобное нарушение ему грозит штраф в размере 500 рублей.

Это уже не первый инцидент с автобусом за текущий день в Новосибирске. Утром на Мочищенском шоссе загорелся ПАЗ. Пожар помогали тушить очевидцы. Никто не пострадал.